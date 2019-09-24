Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Студент ВШЭ Егор Жуков - один из фигурантов "московского дела". Задержан во время мирной акции протеста, находится под следствием, обвиняется в призывах к экстремизму - ему грозит до пяти лет тюрьмы

Российские ученые и правозащитники требуют пересмотра "московского дела"

Группа академиков и член-корреспондентов РАН, всего 53 человека, обратилась к российским властям с требованием пересмотреть дела фигурантов "московского дела".

Ученые считают, что в судах были допущены фальсификации доказательств, и судьи, вынесшие заведомо неправосудные приговоры, должны быть привлечены к ответственности, а арестованные - отпущены.

Члены совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в свою очередь обратились к прокурору Москвы Денису Попову. Они также просят пересмотреть приговоры ряду лиц на основании того, что "Тверской районный суд по сути исключил состязательность в данном судебном процессе, отказавшись рассматривать видеоматериалы, полностью опровергающие позицию стороны обвинения".

Реакции властей на эти обращения пока нет.

Обо всех событиях, связанных с протестами в Москве и "московском деле" можно прочитать на live-странице Би-би-си (постоянно обновляется).

Россия оправдывает пакт Молотова-Риббентропа, страны Балтии негодуют

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Балтийские страны гневно отреагировали на заявление МИД России, в котором говорится, что заключение пакта Молотова-Риббентропа спасло сотни тысяч жизней, в том числе прибалтов и поляков.

"Это явное и оскорбительное искажение истории, - заявила Русской службе Би-би-си представитель МИД Эстонии Бритта Тарвис. - Пакт Молотова-Риббентропа - это пример того, как два тоталитарных режима цинично перекраивали мир и попирали малые страны".

В заявлении российского внешнеполитического ведомства говорится, что советско-германское соглашение отсрочило нацистское присутствие для жителей ряда территорий по крайней мере на два года.

На это министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс написал в "Твиттере", что советский террор пришел на землю балтийских стран раньше, чем нацистский.

Пакт о ненападении между Германией и СССР был подписан Молотовым и Риббентропом 23 августа 1939 года.

16-летняя шведка отчитала мировых лидеров

Грета Тунберг, которую называют самым влиятельным в мире подростком, очень эмоционально выступила с трибуны саммита ООН, посвященного проблемам изменения климата. Она сказала, что пока власть имущих интересуют только деньги и вопросы экономического роста, в мире умирают люди и разрушаются экосистемы.

"Вы, со своими пустыми словами, украли мое детство и мои мечты!" - заявила Грета участникам саммита. Грета Тунберг стала известна во всем мире как ярая экоактивистка менее года назад, после того, как вышла с одиночным пикетом к зданию шведского парламента. С тех пор она успела стать номинантом на Нобелевскую премию мира, "человеком года" по версии GQ, выступить в Давосе и в британском парламенте.

В климатическом саммите приняли участие многие главы государств и правительств, прилетевшие в Нью-Йорк на заседание Генассамблеи ООН. Большой резонанс вызвало неожиданное появление в кулуарах саммита Дональда Трампа. Он известен своими скептическими взглядами на проблему изменения климата и не стал слушать речи выступавших, а лишь пообщался с журналистами, демонстративно пройдя мимо Греты Тунберг.

В понедельник Россия присоединилась к Парижскому соглашению по климату, спустя три года после подписания документа. Всего в декабре 2015 года его подписали 197 стран, но не все впоследствии ратифицировали.

В 2017 году Дональд Трамп вывел США из Парижского соглашения по климату.

Накануне саммита Всемирная метеорологическая организация опубликовала доклад о состоянии климата в 2015-2019 годах. Наш корреспондент по вопросам науки Николай Воронин изучил 24-страничный документ и коротко и чуть более подробно пересказывает его основные положения.

Месси снова лучший

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Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси в шестой раз признан лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола ФИФА.

Церемония награждения The Best FIFA Football Awards 2019 прошла в миланском театре "Ла Скала".

На награду также претендовал португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду и голландский защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

С 2008 года звание лучшего футболиста планеты переходило лишь от Мессии к Роналду, и только в 2018 году, впервые за 10 лет, их господство нарушил хорват Лука Модрич - полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии.

В прошлом сезоне 32-летний аргентинец забил 54 гола в 58 играх за испанский клуб и сборную Аргентины.

Лучший игрок года определялся путем голосования журналистов, тренеров и капитанов национальных сборных.

Пророгация парламента - что решит Верховный суд

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Британский Верховный суд вынесет решение по делу о законности приостановки работы парламента премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Если решение будет не в пользу Джонсона, парламенту придется вернуться к работе. 6 сентября Высокий суд Лондона отклонил иск о незаконности объявленной Джонсоном пророгации - перерыва в работе парламента до середины октября.

Истцы - активистка Джина Миллер и присоединившийся к ней бывший премьер-министр Джон Мейджор - утверждают, что Джонсон устроил этот перерыв, чтобы парламент не успел помешать ему вести страну к резкому разрыву с Евросоюзом 31 октября.

Google могут обязать ограничить поиск

Во вторник Европейский суд - высшая судебная инстанция Евросоюза, решения которой не могут быть обжалованы - примет решение о том, должен ли Google удалять из своего поиска ссылки, содержащие персональные данные, такие как подробности сексуальной жизни или информацию о судимости.

Речь идет о случаях, когда соображения неприкосновенности частной жизни превалируют над общественной значимостью той или иной информации.

Пока неясно, идет ли речь об удалении информации только в стране проживания причастного лица или из международной сети.

Россиянин признался в США в киберпреступлениях

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36-летний россиянин Андрей Тюрин признал себя виновным в американском суде по предъявленным ему обвинениям в краже личных данных клиентов 12 финансовых компаний и банков с целью обогащения, пишет агентство Блумберг.

В прошлом году Тюрина экстрадировали в США из Грузии. Ему инкриминируются взломы компьютерных систем финансовых структур, в частности, банка JPMorgan Chase, брокерских контор и редакций средств массовой информации, специализирующихся на экономической тематике.

Всего, по признанию самого Тюрина, он украл данные 80 с лишним миллионов человек, что принесло ему сотни миллионов долларов. Судя по материалам дела, у россиянина были подельники, но их имена не называются.

Андрею Тюрину грозит 92 года тюремного заключения.

Откровения Деми Мур

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Во вторник в США выходят в свет мемуары голливудской актрисы Деми Мур. В книге под названием "Наизнанку" актриса откровенно рассказала о своей жизни, пишет Times.

Ее мать и отчим были алкоголиками, в семье вечно не было денег. Когда они развелись, мать таскала малолетнюю Деми по барам.

Когда Деми было 15 лет, к ним в дом пришел мужчина средних лет и изнасиловал ее, а потом рассказал ей, что ее мать взяла с него за это 500 долларов.

Вспоминая этот эпизод в эфире программы "Доброе утро, Америка", актриса сказала, что в глубине души не хочет верить, что ее мать могла пойти на такую сделку, но, безусловно, сам факт изнасилования произошел с согласия матери.

После выхода картины "Стриптиз" в 1996 году, Деми Мур стала самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда, но, пишет она в своей книге, неудачи в личной жизни толкали ее к алкоголю и наркотикам.

В интервью газете New York Times она сказала, что работа над книгой ее как будто разбудила, она увидела себя настоящей, без прикрас, потому что главному персонажу, то есть ей самой, невозможно было спрятаться за обожание или снисходительность автора.

Свои воспоминания "Наизнанку" она посвятила своим дочерям и, как ни странно, матери, пишет Times.

500 человек умерли от лекарства. Кто виноват?

Во Франции начался громкий судебный процесс над фармацевтическим гигантом Servier, которого обвиняют в непредумышленном убийстве из-за препарата для больных диабетом с избыточным весом, пишет Guardian наряду с множеством других изданий.

Суду предстоит выяснить, несет ли ответственность фармкомпания за смерти по меньшей мере 500 человек, принимавших Mediator.

Как утверждает сторона обвинения, Servier не предупреждала пациентов о побочных эффектах и возможном летальном исходе от приема препарата. Mediator, разработанный в середине 70-х годов, изначально предназначался для диабетиков, страдающих излишним весом. Позднее его стали выписывать всем желающим похудеть для подавления аппетита.

Как обещания Путина до тюрьмы довели

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В сентябре в России начался суд над бизнесменом, экс-главой управляющей компании петербургского порта Усть-Луга Валерием Израйлитом. Он поверил обещанию Владимира путина и поплатился за это.

Хронология событий такова:

В декабре 2014 года президент России в ежегодном послании Федеральному собранию в декабре 2014 года анонсировал амнистию капитала. То есть любой, кто легализует свои средства в России, получит твердые правовые гарантии, его не тронут органы, и никто не спросит, как он свой капитал сколотил, пообещал Путин.

В 2016 году в рамках амнистии капитала Валерий Израйлит подал в Федеральную налоговую службу декларацию, в которой указал свои иностранные компании, акции, банковские счета, квартиру в Лондоне.

В конце декабря 2016 года Израйлит был арестован по делу о мошенничестве на 208 млн рублей.

Сентябрь 2019-го - дело передано в суд.

Адвокат бизнесмена Владимир Ковин рассказал Би-би-си, что следствие использует данные из декларации как доказательства вины Израйлита в совершении преступлений, предусмотренных статьями 193 ("невозвращение валюты из-за границы") и 174 ("отмывание денежных средств").

Корреспондент Би-би-си Сергей Козловский в своем материале "Поверил Путину - попал под статью. Налоговую амнистию использовали против бизнесмена "разбирается, как бизнесмены намерены дальше относиться к обещаниям Путина.

ВАДА подозревает Россию в манипуляциях и ставит вопрос ребром

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Сборная России может не поехать в Японию на Олимпийские игры 2020 года

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) инициировало процедуру лишения статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) из-за серьезных подозрений в том, что Россия манипулировала данными московской антидопинговой лаборатории, направленными в ВАДА в начале 2019 года.

О решении было объявлено на заседании исполкома ВАДА, состоявшемся в понедельник в Токио.

По словам ВАДА, ведется расследование 47 случаев возможного нарушения антидопинговых правил. России дали три недели, чтобы объяснить ситуацию с возможной подделкой данных.

Участия сборной России в летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году оказались под серьезной угрозой.

Александру Друзю разрешили вернуться в "Что? Где? Когда?", несмотря на испорченную репутацию

Image caption Александр Друзь и Илья Бер

Магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь вернется в телевизионную игру после отстранения, связанного со скандальными обвинениями в подкупе.

В феврале этого года главный редактор программы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер обвинил Друзя в том, что тот в обмен на правильные вопросы игры предлагал поделиться выигрышем в три миллиона рублей.

"Телекомпания "Игра-ТВ", учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в Клуб. Однако до конца сезона Александр Друзь играть не будет", - говорится в сообщении компании.

Илья Бер назвал решение "позорным".

Media playback is unsupported on your device Mr. Freeman. 10 лет. Месседж, деньги и мультики

"Давай создадим карманного Геббельса, который будет на всех орать и говорить на неудобные темы", - сказал однажды продюсер режиссеру.

Посмотрите историю о том, как родился Mr.Freeman - один из самых философских мультфильмов для взрослых.

По словам его создателей, перед тем, как начать работу над новой серией, они пару месяцев готовятся к этому морально.