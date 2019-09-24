Экстрадированный в США россиянин признался в кибератаках на JPMorgan

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Гражданин России Андрей Тюрин, экстрадированный в прошлом году из Грузии в США, признал в американском суде вину в совершении хакерских атак на банк JPMorgan Chase и другие компании.

Во время заседания в федеральном суде Манхэттена 36-летний Тюрин признал себя виновным по шести пунктам обвинения, включая взлом компьютерных сетей финансовых компаний для получения персональных данных их клиентов и поиска потенциальных жертв мошеннических схем, сообщает Рейтер.

"Я признал себя виновным по этим пунктам, потому что я действительно виновен", - цитирует Тюрина агентство Блумберг.

Россиянина обвиняют в краже данных у JPMorgan Chase, E-Trade Financial, Dow Jones и The Wall Street Journal. По версии обвинения, в общей сложности пострадали более 100 млн клиентов этих компаний, включая 80 млн клиентов JPMorgan. Блумберг называет это крупнейшим киберпреступлением против американского банка.

Ожидается, что обвинение попросит суд приговорить Тюрина к 15-20 годам лишения свободы, сообщает Блумберг. Приговор ему будет вынесен 13 февраля 2020 года.

Признание Тюриным своей вины приближает власти США к тому, чтобы поставить точку в деле о серии разрушительных атак на американскую финансовую систему, произошедших в 2012-2015 годах, отмечает агентство.

Эти атаки были настолько масштабными и изощренными, что власти США поначалу предполагали, что к ним может быть причастна российская разведка, однако в итоге пришли к выводу, что взломами занималась независимая преступная группа.

Тюрин был привлечен к ответственности по тому же делу, по которому проходят израильтяне Гери Шалон и Зив Оренстайн, а также американец Джошуа Аарон.

Шалон, которого следствие считает руководителем преступной группы, и Оренстайн были арестованы в Израиле в июле 2015 года и экстрадированы в Америку. Аарон поначалу скрылся в России, но потом сдался властям США.

Тюрин был экстрадирован в США из Грузии в сентябре 2018 года. Как сообщали в генконсульстве России в Нью-Йорке, после экстрадиции он не обращался за помощью к посещавшим его дипломатам.

"Ни во время этой встречи, ни после он не обращался с просьбами о содействии. Генконсульство готово оказывать содействие, ситуация на контроле", - говорил РИА Новости пресс-секретарь генконсульства Алексей Топольский.