Компания Google выиграла иск о праве на забвение. Что изменится?

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Во вторник Европейский суд - высшая судебная инстанция Евросоюза, решения которой не могут быть обжалованы - принял решение в пользу компании Google о том, что ссылки на устаревшую или неуместную персональную информацию не должны удаляться во всем мире.

Это означает, что компания Google обязана будет удалять такие ссылки только в Европе по требованию пользователей.

С 2014 года Европейский суд ввел правило в странах-членах ЕС, согласно которому Google был обязан удалять такие ссылки на своих поисковых ресурсах в европейских странах.

Компания Alphabet, владеющая поисковой машиной Google, доказывала в суде, что такой шаг может быть использован для введения цензуры.

Иск касался спора между Google и регулирующим органом Франции CNIL, который в 2015 году потребовал от Google удаления персональной информации из результатов поисков в глобальном масштабе по требованию пользователя в рамках принципа "право на забвение".

Тогда CNIL наложил на Google штраф в размере 100 тысяч евро за отказ выполнить это требование. Компания Google обжаловала это требование в Государственном совете Франции, который, в свою очередь, передал его на рассмотрение Европейского суда.

В начале этого года Google получил поддержку одного из советников Европейского суда, заявившего, что право на забвение может распространяться только на европейские страны. Судьи следуют таким юридическим советам в четырех из каждых пяти случаев.

Как работает право на забвение

Компания Google руководствовалась принципом "права на забвение" с мая 2014 года, когда Европейский суд вынес постановление о том, что в некоторых обстоятельствах граждане стран ЕС могут потребовать удаления страниц, содержащих деликатную личную информацию о них в запросах, содержащих указание их имен.

В докладе Google говорится, что за последние пять лет она получила 845 501 требований об удалении информации и удалила 45% из 3,3 млн ссылок, которые были в них указаны.

Ранее юристы, представляющие интересы Google, предупреждали об опасностях, связанных с распространением права на забвение на весь мир. Два года назад в блоге компании появилось заявление о том, что необходим баланс между публикацией личной информации и интересами общества, и что власти одной страны не имеют право навязывать свои правила гражданам других стран.

В Европейском суде рассматривались примеры, когда CNIL отказалась выполнить требования четырех пользователей к компании Google об удалении ссылок на их имена в результатах поиска.

Эти требования касались сатирического фотомонтажа с изображениями женщины-политика, статьи о члене секты сайентологов, сообщения о расследовании деятельности политика и приговора о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Ранее Европейская комиссия, корпорация Microsoft, британская правозащитная организация Article 19, корпорация Wikimedia и Комитет журналистов в защиту свободы прессы поддержали позицию компании Google.