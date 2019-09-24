Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы объявил голодовку в тюрьме

Правообладатель иллюстрации www.irfs.az Image caption В 2011 году журналистиа Афгана Мухтарлы задержали в Баку

Осужденный в Азербайджане журналист Афган Мухтарлы, объявивший голодовку в знак протеста против давления на его адвоката, переведен в карцер, сообщила его жена.

Афган Мухтарлы, азербайджанский журналист-расследователь, в 2015 году уехал из Азербайджана в Грузию. В мае 2017 года он исчез.

Мухтарлы оказался в Азербайджане, где ему предъявили обвинения в незаконном переходе границы, контрабанде и нападении на пограничников. В январе 2018 года его приговорили к шести годам заключения.

Основной темой его материалов была коррупция в Азербайджане. Он писал в том числе о собственности азербайджанского президента Ильхама Алиева и его семьи в Грузии.

После исчезновения журналиста в Грузии начались пикеты в его поддержку. В июне 2018 года Европарламент принял резолюцию "Дело Мухтарлы и положение журналистов в Азербайджане" с призывом к Баку освободить журналиста, а к Тбилиси - провести расследование его предполагаемого похищения.

Незадолго до ареста Мухтарлы говорил, что за ним ведется слежка и что грузинские власти не реагируют на нее. По его словам, с начала 2017 года азербайджанских политических активистов, журналистов и правозащитников, которые переехали в Грузию, старались выжить из этой страны.

Узник совести

Image caption После исчезновения Афгана Мухтарлы в Грузии начались пикеты в его поддержку

Международные правозащитные организации считают Афгана Мухтарлы узником совести. В июне 2017 года Европарламент призвал власти Азербайджана немедленно освободить его и снять все обвинения.

Тем не менее Афган Мухтарлы все еще в тюрьме. Его не коснулось недавнее помилование, когда на свободу вышли 50 политических заключенных.

Афган Мухтарлы много раз жаловался на то, что ему препятствуют общаться с семьей и адвокатами. Кроме того, его родные утверждают, что Мухтарлы не лечат в тюрьме, хотя у него есть проблемы со здоровьем.

Голодовка

Адвокат Немат Керимли пришел в колонию № 16, чтобы в очередной раз навестить своего подзащитного. Там его насильно досмотрели до и после встречи и прочли его заметки. Хотя по закону этого делать нельзя.

После этого инцидента Афган Мухтарлы через свою жену и товарищей призвал оппозиционные партии и гражданское общество устроить акцию протеста перед зданием колонии. Он напомнил о масштабной кампании в защиту блогера Мехмана Гусейнова и сказал, что сейчас нужно отреагировать также.

Одновременно с этим Мухтарлы объявил о том, что начинает голодовку. Ситуация осложняется тем, что Афган Мухтарлы болен диабетом, а значит, даже непродолжительное голодание для него очень опасно.

Мухтарлы считает, что давление на него вызвано недавним посещением адвоката ПАСЕ по политзаключенным Сунны Торхилдура Эвардсоттира и комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович.