Internet Explorer срочно обновлен из-за опасной уязвимости

  • 24 сентября 2019
Internet Explorer Правообладатель иллюстрации Microsoft

Корпорация Microsoft выпустила срочное обновление для своего браузера Internet Explorer, чтобы закрыть уязвимость, которой все чаще стали пользоваться хакеры.

Этот дефект позволял злоумышленникам устанавливать на компьютеры с этим браузером зловредные программы.

В интернете создано множество сайтов, которые заражают зловредным кодом браузеры посетителей.

В своем описании этого дефекта Microsoft заявил, что уязвимость присутствовала в версиях 9-11 браузера IE.

Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Дефект допускал установку зловредного кода при посещении зараженных сайтов

Корпорация призвала пользователей немедленно загрузить обновление.

Обычно Microsoft публикует обновления раз в месяц. Однако серьезность уязвимости побудила корпорацию пойти на необычную чрезвычайную меру.

Проблема была обнаружена инженером компании Google Клементом Лесинь, работающим в отделе анализа угроз цифровой безопасности.

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