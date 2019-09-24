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Верховный суд Британии принял уникальное, историческое решение, фактически признав премьер-министра Бориса Джонсона виновным в злоупотреблении властью. По мнению судейской коллегии, он неправомерно отправил парламент на долгий перерыв.

Верховный суд - конституционный суд Британии - во вторник объявил решение по двум искам о пророгации, то есть решении премьер-министра отправить парламент на перерыв до 14 октября. Судейская коллегия признала это решение неправомерным.

Председатель Верховного суда леди Хейл сказала, что правительство не предъявило никаких разумных обоснований, зачем ему понадобилось перед самым запланированным выходом страны из Евросоюза объявлять пророгацию на пять недель, когда нормальная продолжительность пророгации - несколько дней.

Поэтому все 11 судей коллегии единогласно решили, что пророгация была незаконной, и объявили ее юридически ничтожной.

На 31 октября назначен выход Британии из Евросоюза, и оппоненты Джонсона обвиняли его в том, что он, объявив перерыв, пытался не дать парламенту помешать его, Джонсона, курсу на жесткий разрыв с Евросоюзом.

После такого решения оппоненты Джонсона - как оппозиционные партии, так и однопартийцы премьера - неминуемо и очень настойчиво потребуют его отставки.

Борис Джонсон, находящийся сейчас в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН, отвечая на вопрос журналистов, уйдет ли он в отставку в случае проигрыша в Верховном суде, ответил лишь, что внимательно изучит решение суда, и что правительство всецело уважает закон и суд.

Премьер-министр отвечал на обвинения оппозиции, что пророгация - это обычная процедура подготовки новой законодательной программы правительства, и в этом случае она объявлена исключительно с той же целью.

Собраться с неясными целями

Верховный суд постановил, что теперь вопрос, когда возобновить работу парламента, должны решить спикеры Палаты общин и Палаты лордов.

Спикер Палаты общин Джон Беркоу сказал журналистам, что немедленно начнет консультации с лидерами парламентских партий.

Лидер главной оппозиционной партии, Лейбористской, Джереми Корбин заявил, что потребует немедленного созыва парламента, чтобы "призвать правительство к ответу".

Корбин добавил, что Борис Джонсон станет британским премьером с самым коротким сроком службы в истории.

Один из лидеров оппозиции Джонсону внутри Консервативной партии Доминик Грив сказал в эфире Би-би-си, что Палата общин может вернуться к работе уже в среду и первым делом провести традиционные "вопросы премьеру" - еженедельное выступление главы правительства, в ходе которого депутаты Палаты общин задают ему вопросы.

Что еще смогут обсудить парламентарии в связи с брекситом, пока неясно.

В ту рабочую неделю, что оставалась у парламента между каникулами и пророгацией, члены Палаты общин и Палаты лордов, среди которых противники Джонсона и "жесткого брексита" составляют большинство, успели сделать то главное, что собирались: приняли закон, запрещающий премьер-министру выводить страну из ЕС без соглашения.

Два иска

Верховный суд рассматривал апелляции по двум искам о пророгации, причем изначальные решения судов по этим искам были диаметрально противоположны.

Апелляционная коллегия Сессионного суда в Шотландии 11 сентября объявила, что пророгация была незаконной. Истцами в этом процессе выступали более 70 членов обеих палат британского парламента.

В тот же день, 11 сентября, лондонский Высокий суд решил, что вопрос о пророгации является чисто политическим и не должен рассматриваться в суде. Этот иск против пророгации подала предпринимательница и активистка Джина Миллер, а позже к ней присоединился бывший премьер-консерватор Джон Мейджор.

"Это решение огромной важности. Оно о том, что никто не может быть выше закона, даже премьер-министр, - сказала, выйдя из суда, Джина Миллер. - Премьер-министр должен открыть двери парламента завтра же. Депутаты должны вернуться и смело и решительно спросить с этого нечистоплотного правительства".