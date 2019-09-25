Матвиенко переизбрали спикером. Статья о ее уходе привела к скандалу

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Валентину Матвиенко утвердили председателем Совета Федерации на новый срок. Весной "Коммерсант" прогнозировал ее отставку, статья об этом привела к увольнению всего отдела политики газеты.

Решение переизбрать Матвиенко спикером было принято единогласно - "за" проголосовали 153 сенатора. Альтернативных кандидатур предложено не было.

Во вторник председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил, что совет палаты единогласно принял решение выдвинуть кандидатуру Матвиенко на новый срок.

Матвиенко, которой в апреле исполнилось 70 лет, возглавляет верхнюю палату российского парламента с августа 2011 года. Она в третий раз подряд заняла пост спикера.

Вслед за Матвиенко председателем Верховного суда России сенаторы переизбрали 76-летнего Вячеслава Лебедева. У него тоже не было конкурентов. Лебедев возглавлял Верховный суд РСФСР с июля 1989 года. Он переизбран еще на шесть лет.

Увольнение журналистов "Коммерсанта"

В апреле телеканал "Дождь" и газета "Коммерсант" со ссылкой на анонимных собеседников в Кремле, парламенте и других госструктурах сообщили о грядущем уходе Матвиенко из Совета Федерации.

Как писали издания, место Матвиенко мог занять директор Службы внешней разведки (СВР), бывший спикер Госдумы и экс-глава президентской администрации Сергей Нарышкин. В пресс-службе Совета Федерации тогда сообщили, что не комментируют слухи.

Спустя месяц автор материала в "Коммерсанте" Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов сообщили об уходе из издания. Руководство газеты заявило, что заподозрило их в публикации заказного материала.

В знак протеста 11 журналистов "Коммерсанта" - все сотрудники отдела политики и заместитель главного редактора Глеб Черкасов - написали заявления об уходе.

Сотрудники "Коммерсанта" в разговоре с Би-би-си рассказывали, что слышали версию о том, что после выхода статьи Матвиенко высказывала претензии Алишеру Усманову - владельцу издательского дома "Коммерсант". Представитель Усманова утверждал, что бизнесмен не имеет отношения к уходу журналистов.

Сама Матвиенко заявляла, что "никому не звонила и не давила": "Это не мой стиль, это бессмысленно, это бесполезно". "Так ведут себя истеричные люди, - говорила она. - Я не отношу себя к ним. Я не пользовалась телефонным правом и в данном случае" (цитата по ТАСС).

В июне кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил Матвиенко вновь представлять город в Совете Федерации в случае его избрания. Матвиенко приняла предложение, а Беглов в сентябре выиграл выборы.

Где теперь журналисты?

Сафронов и Иванов после увольнения из "Коммерсанта" перешли в газету "Ведомости" - на должности специального корреспондента и редактора спецпроектов.

Уволившиеся корреспонденты отдела политики начали работать в "Новой газете" (Александра Джорджевич), журнале Forbes (Софья Самохина), агентстве Интерфакс (Катерина Гробман), правозащитном проекте "Команда 29" (Наталья Корченкова).

Бывший обозреватель "Коммерсанта" Виктор Хамраев пытался баллотироваться в депутаты Мосгордумы от партии "Яблоко", но не успел собрать необходимое для этого количество подписей.