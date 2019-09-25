Матвиенко переизбрали спикером. Статья о ее уходе привела к скандалу
Валентину Матвиенко утвердили председателем Совета Федерации на новый срок. Весной "Коммерсант" прогнозировал ее отставку, статья об этом привела к увольнению всего отдела политики газеты.
Решение переизбрать Матвиенко спикером было принято единогласно - "за" проголосовали 153 сенатора. Альтернативных кандидатур предложено не было.
- Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации. Ее отставку прочил "Коммерсант"
- Журналисты "Коммерсанта" массово увольняются из-за статьи о Матвиенко
- Российские СМИ сообщили о скорой отставке Валентины Матвиенко
Во вторник председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил, что совет палаты единогласно принял решение выдвинуть кандидатуру Матвиенко на новый срок.
Матвиенко, которой в апреле исполнилось 70 лет, возглавляет верхнюю палату российского парламента с августа 2011 года. Она в третий раз подряд заняла пост спикера.
Вслед за Матвиенко председателем Верховного суда России сенаторы переизбрали 76-летнего Вячеслава Лебедева. У него тоже не было конкурентов. Лебедев возглавлял Верховный суд РСФСР с июля 1989 года. Он переизбран еще на шесть лет.
Увольнение журналистов "Коммерсанта"
В апреле телеканал "Дождь" и газета "Коммерсант" со ссылкой на анонимных собеседников в Кремле, парламенте и других госструктурах сообщили о грядущем уходе Матвиенко из Совета Федерации.
Как писали издания, место Матвиенко мог занять директор Службы внешней разведки (СВР), бывший спикер Госдумы и экс-глава президентской администрации Сергей Нарышкин. В пресс-службе Совета Федерации тогда сообщили, что не комментируют слухи.
Спустя месяц автор материала в "Коммерсанте" Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов сообщили об уходе из издания. Руководство газеты заявило, что заподозрило их в публикации заказного материала.
В знак протеста 11 журналистов "Коммерсанта" - все сотрудники отдела политики и заместитель главного редактора Глеб Черкасов - написали заявления об уходе.
Сотрудники "Коммерсанта" в разговоре с Би-би-си рассказывали, что слышали версию о том, что после выхода статьи Матвиенко высказывала претензии Алишеру Усманову - владельцу издательского дома "Коммерсант". Представитель Усманова утверждал, что бизнесмен не имеет отношения к уходу журналистов.
Сама Матвиенко заявляла, что "никому не звонила и не давила": "Это не мой стиль, это бессмысленно, это бесполезно". "Так ведут себя истеричные люди, - говорила она. - Я не отношу себя к ним. Я не пользовалась телефонным правом и в данном случае" (цитата по ТАСС).
В июне кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил Матвиенко вновь представлять город в Совете Федерации в случае его избрания. Матвиенко приняла предложение, а Беглов в сентябре выиграл выборы.
Где теперь журналисты?
Сафронов и Иванов после увольнения из "Коммерсанта" перешли в газету "Ведомости" - на должности специального корреспондента и редактора спецпроектов.
Уволившиеся корреспонденты отдела политики начали работать в "Новой газете" (Александра Джорджевич), журнале Forbes (Софья Самохина), агентстве Интерфакс (Катерина Гробман), правозащитном проекте "Команда 29" (Наталья Корченкова).
Бывший обозреватель "Коммерсанта" Виктор Хамраев пытался баллотироваться в депутаты Мосгордумы от партии "Яблоко", но не успел собрать необходимое для этого количество подписей.