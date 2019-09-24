"Известия" опубликовали статью с критикой Шойгу. Позже ее убрали с сайта
Веб-сайт российской газеты "Известия" закрыл доступ к публикации с критикой министра обороны России Сергея Шойгу.
Статья "Пиар и его команда: достижения Сергея Шойгу на посту министра обороны" была опубликована 24 сентября. Ее написал штатный военный обозреватель "Известий" Илья Крамник.
Спустя несколько часов по интернет-адресу статьи появилась пустая страница с надписью "Вы не авторизированы для доступа к этой странице".
Корреспондент Би-би-си успел прочитать статью на сайте "Известий" до ее удаления. Копию текста можно найти в новостных агрегаторах; кроме того, автор выложил ее в своем "Фейсбуке".
Русская служба Би-би-си обратилась за комментарием к главному редактору портала iz.ru Михаилу Паку, тот предложил обратиться в пресс-службу "Известий". Получить оперативный комментарий с ее стороны не удалось.
Крамник сказал Би-би-си, что претензий к статье у редактора, который принимал решение о публикации, не было. "Я не знаю причин удаления статьи, но опечален таким эффективным подтверждением ее тезисов", - сказал он.
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Новостным поводом для статьи послужило интервью, которое Сергей Шойгу дал газете "Московский комсомолец". Оно было опубликовано в воскресенье, 22 сентября.
О чем была статья на сайте "Известий"?
В тексте на сайте "Известий" Крамник писал, что реформа российской армии, которая началась в конце 2000-х годов, не может считаться заслугой нынешнего министра обороны в полной мере, поскольку ключевые решения, которые повлияли на нее, были приняты предыдущим министром Анатолием Сердюковым.
"При Анатолии Сердюкове были приняты и ключевые решения относительно изменения структуры Вооруженных сил и управления ими, включая создание объединенных стратегических командований, переход на бригадную организацию Сухопутных войск, реформирование структуры ВВС и так далее", - говорилось в публикации.
Перевооружение армии, которое особенно ярко проявилось после назначения Шойгу министром обороны, автор объяснил тем, что большинство военных контрактов имели "длинный цикл исполнения", а заключены были еще при Сердюкове.
Кроме того, в материале говорилось о том, что при Шойгу "военное ведомство практически отказалось от формата диалога, перейдя в основном к пропагандистским формам информационной активности".
"Серьезное место в информационном поле заняли такие объекты, как парк "Патриот", построенный в Подмосковье, а затем получивший филиалы по всей стране, детско-юношеская военно-патриотическая организация "Юнармия" и, конечно же, главный храм Вооруженных сил", - написал он.
"Если пытаться анализировать активность военного ведомства, опираясь на его публичную информационную рассылку, то может сложиться впечатление о том, что основным содержанием деятельности Вооруженных сил является проведение военно-патриотических и военно-спортивных мероприятий", - говорилось в материале.
Автор статьи отметил, что министерство обороны организовало в парке "Патриот" военную выставку "Армия", ради которой была свернута военная выставка Russian Arms Expo, проходившая в Нижнем Тагиле. При этом сама "Армия" "по сути используется военным ведомством как инструмент пропаганды своих усилий по переоснащению войск техникой и вооружением", считает Крамник.
"[В] обществе и ключевых СМИ фактически не осталось организованной информационной оппозиции действующему руководству военного ведомства, с которой требовалось бы дискутировать и которую нужно было бы в принципе принимать в расчет", - сделал вывод журналист.