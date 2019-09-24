"Известия" опубликовали статью с критикой Шойгу. Позже ее убрали с сайта

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Статья была написана после публикации большого интервью министра обороны

Веб-сайт российской газеты "Известия" закрыл доступ к публикации с критикой министра обороны России Сергея Шойгу.

Статья "Пиар и его команда: достижения Сергея Шойгу на посту министра обороны" была опубликована 24 сентября. Ее написал штатный военный обозреватель "Известий" Илья Крамник.

Спустя несколько часов по интернет-адресу статьи появилась пустая страница с надписью "Вы не авторизированы для доступа к этой странице".

Корреспондент Би-би-си успел прочитать статью на сайте "Известий" до ее удаления. Копию текста можно найти в новостных агрегаторах; кроме того, автор выложил ее в своем "Фейсбуке".

Русская служба Би-би-си обратилась за комментарием к главному редактору портала iz.ru Михаилу Паку, тот предложил обратиться в пресс-службу "Известий". Получить оперативный комментарий с ее стороны не удалось.

Крамник сказал Би-би-си, что претензий к статье у редактора, который принимал решение о публикации, не было. "Я не знаю причин удаления статьи, но опечален таким эффективным подтверждением ее тезисов", - сказал он.

Новостным поводом для статьи послужило интервью, которое Сергей Шойгу дал газете "Московский комсомолец". Оно было опубликовано в воскресенье, 22 сентября.

О чем была статья на сайте "Известий"?

В тексте на сайте "Известий" Крамник писал, что реформа российской армии, которая началась в конце 2000-х годов, не может считаться заслугой нынешнего министра обороны в полной мере, поскольку ключевые решения, которые повлияли на нее, были приняты предыдущим министром Анатолием Сердюковым.

"При Анатолии Сердюкове были приняты и ключевые решения относительно изменения структуры Вооруженных сил и управления ими, включая создание объединенных стратегических командований, переход на бригадную организацию Сухопутных войск, реформирование структуры ВВС и так далее", - говорилось в публикации.

Правообладатель иллюстрации Alexey Nikolskiy/TASS Image caption По мнению журналиста Ильи Крамника, основным содержанием деятельности министра Шойгу (крайний справа) является пиар

Перевооружение армии, которое особенно ярко проявилось после назначения Шойгу министром обороны, автор объяснил тем, что большинство военных контрактов имели "длинный цикл исполнения", а заключены были еще при Сердюкове.

Кроме того, в материале говорилось о том, что при Шойгу "военное ведомство практически отказалось от формата диалога, перейдя в основном к пропагандистским формам информационной активности".

"Серьезное место в информационном поле заняли такие объекты, как парк "Патриот", построенный в Подмосковье, а затем получивший филиалы по всей стране, детско-юношеская военно-патриотическая организация "Юнармия" и, конечно же, главный храм Вооруженных сил", - написал он.

"Если пытаться анализировать активность военного ведомства, опираясь на его публичную информационную рассылку, то может сложиться впечатление о том, что основным содержанием деятельности Вооруженных сил является проведение военно-патриотических и военно-спортивных мероприятий", - говорилось в материале.

Автор статьи отметил, что министерство обороны организовало в парке "Патриот" военную выставку "Армия", ради которой была свернута военная выставка Russian Arms Expo, проходившая в Нижнем Тагиле. При этом сама "Армия" "по сути используется военным ведомством как инструмент пропаганды своих усилий по переоснащению войск техникой и вооружением", считает Крамник.

"[В] обществе и ключевых СМИ фактически не осталось организованной информационной оппозиции действующему руководству военного ведомства, с которой требовалось бы дискутировать и которую нужно было бы в принципе принимать в расчет", - сделал вывод журналист.