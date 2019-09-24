Похититель картины Куинджи из Третьяковки: "Цель хищения - хайпануть"

Правообладатель иллюстрации Mikhail Pochuyev/TASS

Денис Чуприков, обвиняемый в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи в Москве, заявил на судебном заседании, что хотел таким образом привлечь к себе внимание.

Картина "Ай-Петри. Крым" была похищена 27 января. На следующий день полиция сообщила, что полотно нашли в Подмосковье, похититель был задержан. Им оказался 31-летний уроженец Крыма Денис Чуприков.

Через несколько дней после инцидента руководство Третьяковской галереи сообщило, что из музея уволили смотрительницу, которая дежурила в зале на момент похищения.

Media playback is unsupported on your device Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи. Видео

В ходе заседания Замоскворецкого суда во вторник гособвинитель потребовала приговорить Чуприкова к четырем годам колонии строгого режима, учитывая "особо дерзкий характер преступления".

Сам Чуприков полностью признал вину и рассказал, что с помощью похищения он просто хотел привлечь к себе внимание.

"Цель хищения - хайпануть. В идеале хотел вернуть картину на место и повесить, как была... Мне не дали вернуть ее обратно. ФСБ работает быстрее", - сказал он.

По словам Чуприкова, он зашел в музей в порядке общей очереди, посмотрел документальный фильм про Куинджи, а затем подошел к картине и "начал за ней наблюдать".

"В этот момент у меня появилась идея привлечь к себе внимание - снять картину и вернуть ее на следующее утро. В тот момент я понимал, что вокруг меня много посетителей", - объяснил подсудимый.

Чуприков также добавил, что сначала хотел вернуть картину сразу, но затем решил сделать это на следующее утро "по каким-то своим личным причинам". "Если бы меня остановили с картиной, я бы ее отдал", - сказал он.

Ранее адвокат Чуприкова сообщал, что изначально он признал вину частично и добровольно возместил стоимость восстановительных работ с картиной в размере 13 тысяч рублей.

Как заявляли в минкультуры, полотно, страховая сумма которого составляет 12 млн рублей, в результате похищения получило "незначительный ущерб в виде потертостей, причиненный преступником при варварской транспортировке".

Правообладатель иллюстрации Russian internal ministry Image caption По информации минкульта, полотно получило незначительный ущерб при транспортировке

Чуприкова судят по статье о хищении особо ценного предмета, повлекшем его порчу, уничтожение или разрушение (ст. 164 УК РФ). Согласно обвинительному заключению, похититель действовал, "реализуя внезапно возникший корыстный преступный умысел".

Приговор по делу Дениса Чуприкова будет оглашен в среду, 25 сентября.