Похититель картины Куинджи из Третьяковки приговорен к трем годам колонии

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Замоскворецкий суд Москвы приговорил крымчанина Дениса Чуприкова, обвиняемого в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи в Москве, к трем годам лишения свободы, сообщают российские информагентства.

Чуприков признан виновным по статье о хищении особо ценного предмета, повлекшем его порчу, уничтожение или разрушение (статья 164 УК РФ). Гособвинитель просила суд приговорить его к четырем годам колонии строгого режима, учитывая "особо дерзкий характер преступления".

Картина "Ай-Петри. Крым" была похищена 27 января. На следующий день полиция сообщила, что полотно нашли в Подмосковье, похититель был задержан. Им оказался 31-летний уроженец Крыма Денис Чуприков.

Через несколько дней после инцидента руководство Третьяковской галереи сообщило, что из музея уволили смотрительницу, которая дежурила в зале на момент похищения.

Сам Чуприков полностью признал вину. Накануне он рассказал на судебном заседании, что с помощью похищения он просто хотел привлечь к себе внимание.

"Цель хищения - хайпануть. В идеале хотел вернуть картину на место и повесить, как была... Мне не дали вернуть ее обратно. ФСБ работает быстрее", - утверждал он на слушаниях.

Гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова после кражи картины отмечала, что инцидент стал одним из следствий невероятной востребованности музея.

Она также говорила, что работы Куинджи не были оснащены сигнализацией, так как временные экспозиции проблематично обеспечить датчиками.

Media playback is unsupported on your device Картину Куинджи нашли. Похоже ли это на кражу полотна в Лондоне?

Картина "Ай-Петри. Крым" была написана в 1890-х годах и является частью собрания Государственного Русского музея. В Третьяковской галерее она экспонировалась в рамках выставки художника, которая открылась осенью 2018 года.

"Водку не пью, вот и накрыло"

В апреле Замоскворецкий суд Москвы приговорил уроженца Узбекистана Игоря Подпорина к 2,5 годам колонии общего режима за порчу картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее.

Инцидент произошел 25 мая 2018 года. Как сообщали в пресс-службе Третьяковской галереи, один из посетителей прорвался в зал Репина сквозь группу сотрудников музея и нанес по застекленному полотну картины несколько ударов металлической стойкой ограждения.

На следующий день полиция задержала подозреваемого в порче картины.

Сам Подпорин сразу после задержания признался, что набросился на картину под воздействием алкоголя. "Приехал посмотреть на нее. В восемь вечера зашел, уже хотел было уходить, в буфете выпил 100 грамм водки и чего-то… Водку не пью, вот и накрыло", - говорил он на видео, распространенном МВД России.

Позднее на судебном заседании Подпорин утверждал, что совершил такой поступок, поскольку картина Репина "оскорбляет чувства верующих, православных и вообще всех в России".