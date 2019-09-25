Верховный суд отклонил иск людей, которых выселяют из-за реновации в Москве

Image caption Пятиэтажка в Коньково

Верховный суд России отклонил иск жителей пятиэтажек в Коньково к правительству и мэрии Москвы по переселению по программе реновации. Жителей московского района Коньково переселяют в дома, которые были построены не по программе реновации и качеством которых они недовольны. До этого их иск отклонил Мосгорсуд. Теперь жители пятиэтажек могут оспорить это решение в президиуме Верховного суда.

Жителей нескольких пятиэтажек в Коньково переселяют в дома около метро "Беляево". Сами пятиэтажки сейчас практически выселены: часть жителей уже переехала в новые дома, сопротивляются переезду всего несколько квартир. Их жителей власти Москвы выселяли через суд.

У жителей пятиэтажек в Коньково есть претензии к новым домам - эти дома были изначально построены не для переселенцев по реновации, но власти Москвы должны были адаптировать их под "стандарты реновации" - то есть сделать ремонт "комфорт-класса" в квартирах, обеспечить инфраструктуру и благоустроить территорию.

"Подходишь к дому - видно, что все кривое-косое. Шов должен быть ровным. У нас в пятиэтажке швы ровные, что по вертикали, что по горизонтали они должны быть одной толщины. А там от 10 до 1 сантиметра меняется один шов. Понятно, что это брак", - объяснил Би-би-си один из инициаторов иска Андрей Любимов.

Жители переселяемых пятиэтажек жалуются на проблемы с вентиляцией в новых домах и на плохие планировки квартир, которые невозможно изменить. Кроме того, однокомнатные квартиры в них по жилой площади меньше, чем в пятиэтажках.

Все это, по мнению местных жителей, противоречит закону о дополнительных гарантиях, который был утвержден еще весной 2017 года на фоне массовых протестов против программы.

Мэр Москвы Сергей Собянин в том числе обещал переселять жителей из пятиэтажек в квартиры не меньшей площади, чем у них были в том же районе. Собянин обещал жителям пятиэтажек "отделку комфорт-класса" в новых домах, "монолитные дома или современную панель", возможность перепланировки квартир, высокую энергоэффективность домов и прочее.

Иск подали 22 жителя пятиэтажек в Коньково - это несколько семей. Они выступают против решения правительства Москвы переселять людей в рамках реновации в дома, которые строились по другим программам.

Поэтому они пытаются обжаловать постановление правительства Москвы от 2017 года, где предусмотрено, что жителей пятиэтажек будут переселять в уже построенные дома, которые власти еще должны адаптировать под "стандарты реновации". Именно в такой адаптированный дом и переезжают жители Коньково

В этом же документе указан перечень "стартовых площадок" для строительства новых домов в рамках проекта реновации.

Иск жители пятиэтажек подали в апреле 2019 года в Мосгорсуд. Суд встал в мае этого года на сторону правительства Москвы. Представитель правительства Москвы, согласно судебным документам, заявил, что закон не нарушает интересов истцов. Затем это решение жители пятиэтажек попытались обжаловать в Верховном суде.

О программе реновации мэр Москвы Сергей Собянин заявил в начале 2017 года на встрече с президентом Владимиром Путиным. Программа предусматривала снос пятиэтажных домов в Москве. Программа привела к массовым протестам весной и летом 2017 года: москвичи выступили против самой программы и против законопроекта о реновации, внесенного в Госдуму, который, по мнению протестовавших, не защищал права москвичей.

Власти Москвы провели голосование за включение домов в программу реновации. Кроме того, в программу входили дома по решению общего собрания собственников. Всего под снос в Москве пойдет более 5 тысяч домов.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что программа рассчитана на 15 лет. Первый дом по программе реновации был снесен в августе 2018 года. В июле 2019 года москвич Александр Эйсман подал жалобу в Европейский суд по правам человека на решение властей о включении в программу его дома.