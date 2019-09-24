Демократы в Конгрессе США запустили процесс импичмента Трампа из-за давления на Украину

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Нэнси Пелоси заявила, что Дональд Трамп нарушил конституцию

Палата представителей США объявила о запуске процесса импичмента президента Дональда Трампа из-за его попыток заставить власти Украины расследовать деятельность его потенциального соперника на выборах 2020 года Джо Байдена.

О начале расследования, которое может завершиться голосованием об импичменте президента в Палате представителей, объявила спикер палаты, демократка Нэнси Пелоси.

Демократы, контролирующие нижнюю палату Конгресса, обвиняют Дональда Трампа в злоупотреблении служебным положением.

Трамп ранее во вторник признал, что он просил президента Украины Владимира Зеленского расследовать деятельность Джо Байдена и его сына Хантера Байдена, однако говорил, что это некорректно характеризовать как давление. Также Трамп ранее признал, что примерно на два месяца задержал выплату примерно 400 млн долларов военной помощи Украины.

После выступления Пелоси Трамп в твите назвал обвинения демократов "охотой на ведьм".

Палата представителей может объявить импичмент президента, для этого требуется простое большинство голосов. Однако далее президента судит Сенат, и для отрешения главы государства от должности необходимо уже две трети голосов.

Этот порог ни разу в американской истории не достигался; в нынешнем Сенате большинство имеют дружественные Трампу республиканцы.

Как дело дошло до импичмента

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Трамп и Зеленский говорили по телефону 25 июля. Этот разговор стал предметом внутреннего расследования инспектора американских спецслужб после жалобы сотрудника, чье имя не называется.

О поступлении этой жалобы в августе этого года инспектор проинформировал Конгресс, однако сообщить ее содержание, как того требует закон, он отказался, ссылаясь на указания руководства. Это вызвало подозрения демократов в Конгрессе.

Ко вторнику стало известно, что примерно за неделю до разговора с Зеленским Трамп лично дал указание приостановить военную помощь Украине, выделявшуюся в рамках двух программ на суммы в 250 млн долларов по линии Пентагона и 140 млн долларов по линии Госдепартамента. В беседе с Зеленским, по данным американских СМИ, он об этом не упоминал.

Во вторник Трамп признал, что приостановил помощь Киеву, но мотивировал свое решение тем, что другие страны, и особенно европейские, такие как Германия и Франция, Украине помогают, по его мнению, недостаточно. В середине сентября замороженные деньги все же были выплачены Украине под давлением ее союзников из обеих партий в Конгрессе.

В разговоре с Зеленским Трамп просил уделить больше внимания расследованию коррупции и особо указывал в этой связи на необходимость расследовать деятельность Байденов. Во вторник Трамп уверял, что разговор велся корректно, и пообещал обнародовать его стенограмму. Украинский министр иностранных дел ранее тоже говорил, что никакого давления не было.

Также личный адвокат Трампа Руди Джулиани настойчиво добивался встреч с украинскими официальными лицами и требовал активизировать расследование.

Хантер Байден был членом совета директоров газовой компании "Бурисма" с мая 2014 по апрель 2019 года. Владелец компании Николай Злочевский стал объектом уголовного расследования, которое инициировал тогдашний генпрокурор Украины Виктор Шокин.

Шокиным были недовольны многие западные лидеры, считавшие, что он недостаточно активно расследует коррупцию. В декабре 2015 года в ходе визита в Киев Байден, занимавший тогда пост вице-президента США, потребовал уволить Шокина, угрожая в противном случае отозвать американские гарантии по кредитам Украине на миллиард долларов.

Украинский парламент отправил генпрокурора в отставку в марте 2016 года. Впоследствии в интервью американским СМИ Шокин связывал этот шаг с влиянием Байдена, хотя на Украине многие ставят эту версию под сомнение и говорят, что дело в отношении "Бурисмы" и без того практически не развивалось.

Украинские власти завершили это расследование в январе 2017 года незадолго до инаугурации Трампа и не выявили никаких нарушений.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Джо Байден 24 сентября также призвал к импичменту Трампа

Джо Байден выдвигает свою кандидатуру на пост президента США на выборах 2020 года и борется за номинацию от Демократической партии. Согласно большинству опросов, у него пока более высокие, чем у других претендентов, шансы как стать официальным кандидатом от демократов, так и победить Трампа.

Колебания Пелоси

"На этой неделе президент признался в том, что просил президента Украины предпринять действия, которые принесут ему [Трампу] политическую выгоду", - заявила Пелоси.

По ее словам, эти действия явились доказательством того, что Трамп "изменил своей присяге, изменил делу нашей национальной безопасности и чистоты наших выборов".

Она объявила, что шесть комитетов Палаты представителей теперь займутся расследованием действий Трампа с целью подготовки импичмента.

"Президент должен ответить за свои действия. Никто не может ставить себя выше закона", - подчеркнула Пелоси.

Пелоси долгое время противились попыткам инициировать процедуру импичмента Трампа, за что выступало левое крыло ее партии. Главным доводом против этого служили соцопросы, которые показывали, что идея импичмента Трампа не пользуется поддержкой большинства американцев.

Доклад Роберта Мюллера, расследовавшего российское вмешательство в выборы 2016 года и не нашедшего доказательств сговора Трампа и его окружения с Россией, не изменил настроения американцев.

Однако новые откровения о взаимоотношениях Трампа с Зеленским заставили заметную часть демократов в Конгрессе изменить свою позицию, и Пелоси уступила им.

Первые опросы также указывают сдвиг в настроениях американской публики. Так, по опросу YouGov, 55% взрослых американцев в большей или меньшей степени поддерживают импичмент Трампа.

Это усредненный процент; уровень поддержки, как обычно, сильно варьирует в зависимости от партийных предпочтений опрошенных. Среди демократов 76% выступают за импичмент, среди независимых избирателей - 51%, а среди республиканцев - всего 35%.

За несколько часов до выступления спикера Палаты представителей предвыборный штаб Дональда Трампа в интернет-рассылке сообщил о создании "Официального подразделения по защите от импичмента" (Official Impeachment Defense Task Force). Вечером во вторник президент США вновь обратился к своим сторонникам, ещё раз повторив в сообщении электронной почты, что он готов опубликовать полную расшифровку телефонных переговоров с Владимиром Зеленским, и призвав пожертвовать на борьбу с "охотой на ведьм" любую сумму.

Минимальный взнос для того, чтобы стать официальным членом нового подразделения, как уточнил Дональд Трамп, составляет 5 долларов