Трамп обнародует стенограмму беседы с Зеленским. Демократы грозят импичментом

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Разговор с президентом Украины был безупречным, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп распорядился опубликовать стенограмму своего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, о чем он написал в "Твиттере".

Представители Демократической партии в палате представителей обвиняют Трампа в злоупотреблении служебным положением.

Они утверждают, что во время этой беседы президент пригрозил приостановить финансовую помощь Киеву, если украинские власти не начнут расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына. Джо Байден - возможный конкурент Трампа на следующих президентских выборах.

"Вы увидите, что это был очень дружеский и абсолютно оправданный звонок. Без давления. И в отличие от Джо Байдена и его сына, он не строился на взаимовыгодной основе. Все это не более, чем продолжение самой крупной и разрушительной охоты на ведьм", - заявил президент США.

Тем временем, по сообщениям из Вашингтона, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси может объявить о начале процедуры импичмента президента.

Конгрессмены от Демократической партии собрались сегодня на специальную встречу, посвященную вопросу об импичменте президенту.

Джо Байден заявил, что если президент будет нарушать закон и препятствовать расследованию, у сената не будет другого выхода, кроме импичмента.

"Это будет трагедия, - сказал Байден. - Но эта трагедия - дело его рук".

Ранее сообщалось, что объявить импичмент готовы уже почти две трети демократов в нижней палате конгресса.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси - один из непримиримых противников Трампа

Еще ни один президент США не был смещен со своего поста в результате процедуры импичмента. Президент Ричард Никсон в 1974 году подал в отставку под угрозой импичмента из-за Уотергейтского скандала.

Импичмент пытались объявить президентам Эндрю Джонсону в 1868 году и Биллу Клинтону в 1998 году, но сенат оба раза отказался утвердить решение Палаты представителей.

Помощь Украине

Ранее Трамп подтвердил появившуюся информацию о заморозке предназначенных для Киева денежных средств. По его словам, это было обусловлено необходимостью участия европейских стран в предоставлении финансовой помощи.

Об этом он заявил журналистам, прибыв на Генассамблею ООН в Нью-Йорке. Трамп сказал, что финансовую нагрузку в оказании помощи Украине США не должны нести в одиночку.

"Что касается удерживания средств, эти средства были выплачены. Но меня никогда не устраивало, и я бы их снова удержал и буду продолжать их удерживать до того времени, пока Украине не начнут помогать Европа и другие страны", - отметил Трамп.

Ранее Washington Post сообщила, что еще до телефонного разговора с Зеленским Трамп дал распоряжение главе своего аппарата Мику Малвейни заморозить 391 млн долларов, предназначенных для оказания военной помощи Украине.

Заморозили их за неделю до телефонного разговора, а 11 сентября выплаты возобновили.

Американские СМИ и некоторые демократы обвиняют Трампа в том, что он пытался втянуть украинские власти в американскую предвыборную кампанию. Джо Байден борется за право стать кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2020 года.

На посту вице-президента Джо Байден курировал вопросы, связанные с Украиной. В это же время его сын Хантер Байден состоял в совете директоров украинской газовой компании "Бурисма".

Расследование в отношении "Бурисмы", проводившееся на Украине, не выявило никаких нарушений. Трамп и его окружение подозревают, что Байдены участвовали в коррупционных делах.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Владимир Зеленский приехал в Нью-Йорк на Генассамблею ООН

О желании обнародовать текст разговора с украинским лидером Трамп рассказал журналистам в здании ООН.

"Когда вы увидите разговор, когда увидите содержание звонка, в какой то момент вы поймете: разговор был безупречным. Приятнее и не придумаешь. Даже украинское правительство заявило, что разговор получился безупречным, и никто ни на кого не оказывал никакого давления", - заявил Трамп.

Трамп признал при этом, что тема коррупции была затронута. "Давление по поводу Джо Байдена было. То, что Джо Байден сделал для своего сына, именно на это им нужно обратить внимание", - сказал Трамп.

Телефонный разговор Зеленского и Трампа состоялся 25 июля. На сайте президента Украины говорилось, что американский президент выразил надежду на проведение расследования коррупционных дел, которые "сдерживали взаимодействие между Украиной и США".

Тема коррупции обсуждались и на встрече Зеленского с вице-президентом Майклом Пенсом, который сказал, что администрация ждет от Зеленского более решительной борьбы с коррупцией.

По его словам, необходимо, чтобы американские средства расходовались только по назначению.