Вода, кругом вода. В Британии закончилось лето

  • 24 сентября 2019
Велосипедист Правообладатель иллюстрации PA Media
Image caption Проливной дождь не остановил велосипедистов в Бирмингеме

Из-за мощных проливных дождей оказались подтопленынекоторые районы Британии. Здесь долгое время стояла теплая, сухая погода. Теперь на большой частьи страны объявлен "желтый" уровень угрозы затопления.

Под воду ушли части автотрасс в Саутгемптоне, Бирмингеме и Ливерпуле, также были подтоплены некоторые дороги в Лондоне.

Саутгемптон Правообладатель иллюстрации Colin Lee
Image caption В Саутгемптоне подтопило автомагистраль

В отдельных местах уровень осадков составил 50 мм менее чем за 12 часов. Самые обильные осадки зафиксировали в Боском-Даун в графстве Уилтшир - 51,2 мм за 12 часов.

Бирмингем Правообладатель иллюстрации PA Media
Image caption Ливень в центре Бирмингема
Беркшир Правообладатель иллюстрации PA Media
Image caption В западной части Лондона автотранспорт едва справлялся с подтоплением
Автомобиль в воде Правообладатель иллюстрации @kevinmcgphoto
Image caption Половина дороги в Бирмингеме стала непреодолимой
Ливерпуль Правообладатель иллюстрации Clare McIntyre
Image caption Дождь не обошел стороной Ливерпуль
Саутгемптон Правообладатель иллюстрации Matt Reynolds
Image caption Дорога в Саутгемптоне напоминала реку

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