Вода, кругом вода. В Британии закончилось лето
- 24 сентября 2019
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Из-за мощных проливных дождей оказались подтопленынекоторые районы Британии. Здесь долгое время стояла теплая, сухая погода. Теперь на большой частьи страны объявлен "желтый" уровень угрозы затопления.
Под воду ушли части автотрасс в Саутгемптоне, Бирмингеме и Ливерпуле, также были подтоплены некоторые дороги в Лондоне.
В отдельных местах уровень осадков составил 50 мм менее чем за 12 часов. Самые обильные осадки зафиксировали в Боском-Даун в графстве Уилтшир - 51,2 мм за 12 часов.
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