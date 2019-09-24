Вода, кругом вода. В Британии закончилось лето

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Проливной дождь не остановил велосипедистов в Бирмингеме

Из-за мощных проливных дождей оказались подтопленынекоторые районы Британии. Здесь долгое время стояла теплая, сухая погода. Теперь на большой частьи страны объявлен "желтый" уровень угрозы затопления.

Под воду ушли части автотрасс в Саутгемптоне, Бирмингеме и Ливерпуле, также были подтоплены некоторые дороги в Лондоне.

Правообладатель иллюстрации Colin Lee Image caption В Саутгемптоне подтопило автомагистраль

В отдельных местах уровень осадков составил 50 мм менее чем за 12 часов. Самые обильные осадки зафиксировали в Боском-Даун в графстве Уилтшир - 51,2 мм за 12 часов.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Ливень в центре Бирмингема

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption В западной части Лондона автотранспорт едва справлялся с подтоплением

Правообладатель иллюстрации @kevinmcgphoto Image caption Половина дороги в Бирмингеме стала непреодолимой

Правообладатель иллюстрации Clare McIntyre Image caption Дождь не обошел стороной Ливерпуль

Правообладатель иллюстрации Matt Reynolds Image caption Дорога в Саутгемптоне напоминала реку

***