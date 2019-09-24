Россия выдвинула "Дылду" на "Оскар". Что это за фильм?

Правообладатель иллюстрации Panoramic/Tass Image caption 28-летний Кантемир Балагов получил несколько премий Каннского кинофестиваля

Фильм Кантемира Балагова "Дылда" выдвинут от России на премию "Оскар" в номинации "лучший фильм на иностранном языке", сообщил председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов. Картина уже получила в этом году две премии на Каннском кинофествале.

Как сообщил продюсер фильма Александр Роднянский, "Дылда" - единственный российский фильм из поданных на рассмотрение комитета в этом году, который выйдет в американский прокат. Его выпустит компания Kino Lorber в начале 2020 года.

В России фильм вышел в прокат в конце июня.

Источник газеты "Ведомости" в российском оскаровском комитете рассказал, что в финале за право поехать от России на "Оскар" фильм "Дылда" конкурировал с военно-патриотическим боевиком "Т-34".

Что это за фильм

"Дылда" - второй полнометражный фильм 28-летнего режиссера Кантемира Балагова. Его первая картина "Теснота" в 2017 году была показана в конкурсной программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля и получила приз ФИПРЕССИ.

Мировая премьера "Дылды" также состоялась в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля в этом году. Фильм получил две награды - за лучшую режиссуру и снова ФИПРЕССИ (за "невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме").

"Дылда" - история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году.

Балагов родился в Нальчике и окончил Кабардино-Балкарский университет по курсу творческой мастерской режиссера Александра Сокурова.

В 2017 году от России на "Оскар" был выдвинут фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь". Он попал в номинацию, однако лучшим фильмом на иностранном языке была объявлена "Фантастическая женщина" Себастьяна Лелио (Чили).

Как иностранный фильм попадает в номинацию "Оскара"?