Трамп и Зеленский: к чему приведет их встреча?

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В среду в Нью-Йорке должна состояться первая встреча президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

До этого, насколько известно, они всего один раз говорили по телефону 25 июля. О чем именно они говорили, доподлинно неизвестно до сих пор, хотя во вторник американский президент пообещал обнародовать расшифровку разговора.

Источники американских СМИ сообщили, что Трамп давил на Зеленского и требовал расследовать деятельность своего потенциального конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена. Сам Трамп (а до него глава МИД Украины) отрицал, что на кого-то давил, но признал, что просил расследовать коррупцию, и обрушился в этой связи на Байдена.

Украинские власти завершили расследование компании "Бурисма", в которой сын вице-президента Хантер Байден заседал в совете директоров, в январе 2017 года и никаких нарушений не нашли.

Демократы в Конгрессе сочли, что Трамп злоупотребил своим служебным положением и приняли решение начать процесс импичмента.

Зеленский и Трамп находятся в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Если их встреча состоится, то уже поздно вечером в среду по московскому времени.

Яростное выступление Греты Тунберг

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До встречи с Трампом Зеленский будет выступать перед Генассамблеей ООН. До него с этой трибуны выступила юная шведская экоактивистка Грета Тунберг

И еще как выступила: "Вы украли мои мечты, мое детство своим пустословием. И это мне еще повезло! Люди страдают, люди умирают, рушатся целые экосистемы. Мы на пороге массового вымирания! А все, о чем вы можете говорить, - это деньги и сказки о вечном экономическом росте".

Media playback is unsupported on your device "Как вы смеете!" Речь Греты Тунберг в ООН

Насколько обоснованы ее упреки?

А здесь можно прочитать, чем нам грозит глобальное потеплениеЧем нам грозит глобальное потепление: в 100 и 500 словах.

Российские соцсети очень живо откликнулись на феномен Греты Тунберг.

Пласидо Доминго обвинили в харассменте

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78-летний испанский тенор Пласидо Доминго отказался от всех будущих выступлений в Метрополитен-опере в Нью-Йорке. Несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах, он сам это отрицает. В среду он должен был выступить в роли Макбета в одноименной опере Джузеппе Верди. В своем заявлении Доминго заявил, что не хочет, чтобы его присутствие на сцене отвлекало внимание от выступлений его коллег.

Новая Барби

Компания Mattel представила новую "гендерно-инклюзивную" куклу Барби. Мы недавно писали об эволюции этой игрушки.

Парламентарии возвращаются

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В среду депутаты вновь возобновят дебаты и голосования

В 11:30 по Лондону (13:30 мск) Палата общин британского парламента вновь соберется на заседание. Соберется как ни в чем не бывало, поскольку накануне Верховный суд Соединенного Королевства признал приостановку работы парламента (пророгацию) незаконной и юридически ничтожной.

Обычно в полдень по средам премьер-министр отвечает на вопросы парламентариев, но в нынешних обстоятельствах мы не сможем наблюдать это зрелище. В частности, потому, что Борис Джонсон находится на сессии Генассамблеи в Нью-Йорке, хотя и решил вернуться в Лондон раньше запланированного.

Что ожидает Бориса Джонсона?

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Ни одна из британских газет не обошла стороной тот факт, что Верховный суд Великобритании постановил, что премьер-министр Борис Джонсон нарушил закон, временно распустив парламент, не имея на то веских причин.

Джонсон уже дал понять, что он не намерен уходить в отставку, несмотря на свои противозаконные действия, пишет в редакционной статье Financial Times. Он наверняка попробует нагло игнорировать это решение суда. Он уже не раз в своей жизни просто не обращал внимания на неудобные для него факты.

Но депутаты парламента, возвращающиеся в среду на работу, должны этого не допустить и проголосовать за вотум недоверия правительству Джонсона. Затем парламентарии могут назначить временное правительство, которое обратится к ЕС с просьбой об отсрочке брексита, а также организовать досрочные выборы, считает FT.

Традиционная практика, согласно которой королеву нельзя втягивать в политические игры, была нарушена Борисом Джонсоном, пишет Guardian. Это он решил рекомендовать королеве распустить парламент на пять недель. Именно это решение премьер-министра было объявлено Верховным судом незаконным и не имеющим силы.

Любой премьер-министр, нарушивший законодательство, не должен оставаться на своем посту, считает газета.

Если бы у премьер-министра было понимание слова "честь", то он ушел бы в отставку. Но чести у Джонсона нет, также как и нет чувства стыда. Чем раньше Великобритания от него избавится, тем лучше, пишет газета.

Срочно на выборы!

Возвращающиеся на работу депутаты парламента будут расколоты, как и раньше, и не смогут одобрить волеизъявление народа, ясно выраженное на референдуме 2016 года, согласно которому Великобритания должна выйти из состава ЕС, пишет Daily Express.

Многие избиратели сейчас видят премьер-министра, неустанно пытающегося реализовать брексит, несмотря на то, что политический и юридический истеблишмент ставит ему палки в колеса.

Для того чтобы выйти из этого тупика, необходимо провести выборы. Пусть народ сам вынесет свой вердикт, пишет газета.

Веками неписаная конституция Великобритании представляла собой своеобразный баланс власти между парламентом, судебной системой и монархом, представленным в парламенте действующим правительством, пишет Daily Telegraph.

Решение Верховного суда сдвинуло этот баланс в сторону судей. Но ведь именно правительство, во главе которого находится Борис Джонсон, пытается воплотить в жизнь ясно выраженную на референдуме волю народа.

Избирателям следует снова дать слово.

Полный раскол

Решение Верховного суда вновь раскололо нацию, пишет Sun. Согласно опросу YouGov, 43% избирателей хотят, чтобы Борис Джонсон ушел в отставку, а 39% поддерживают его. Около 60% из тех, кто на референдуме проголосовал за брексит, не согласны с решением суда, а среди тех, кто голосовал за Евросоюз, почти 80% довольны решением Верховного суда.

Борис Джонсон может побить все рекорды, и провести меньше времени на посту британского премьер-министра, чем кто бы то ни было в истории страны, отмечает Daily Mirror.

В XVIII веке 3-й граф Бьют провел 317 дней в роли премьер-министра. В том же XVIII веке 2-й граф Шелберн - 266 дней, а герцог Девонширский - 225 дней.

В начале XX века Бонар Лоу - 211 дней. Первый виконт Годрич продержался на посту 144 дня в XIX веке, в том же век Джордж Каннинг был премьером ровно 119 дней.

Борис Джонсон пока что всего лишь 63 дня, а букмекеры уже принимают ставки на то, когда он уйдет Даунинг-стрит.

Дайджест подготовили Павел Феденко и Борис Максимов, bbcrussian.com