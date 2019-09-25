Гендерно-нейтральная Барби: пусть дети сами выберут, какой ей быть

Правообладатель иллюстрации Mattel

Компания Mattel, производящая куклу Барби, запустила новую линейку гендерно-нейтральных кукол с различным набором опций.

Как заявила компания, дети сами смогут выбрать, какая прическа будет у их куклы и во что она будет одета - юбку или брюки.

Новая линейка называется Creatable World ("Творимый мир") и состоит из шести кукол с различным цветом кожи, каждую из которых можно видоизменить по своему желанию. В кукольный набор входят два парика с разными прическами - короткой стрижкой "под мальчика" и длинными локонами, а также одежда и аксессуары, позволяющие создать разнообразные образы одной и той же куклы.

Правообладатель иллюстрации Mattel

"Игрушки отражают нашу культуру, и поскольку мир все больше понимает важность инклюзивности, мы решили, что настало время создать линейку кукол без навешанных ярлыков", - сказала Ким Калмон, первый заместитель председателя Mattel Fashion Doll Design.

Новая линейка Creatable World, как сообщила компания, была придумана при участии группы экспертов, куда входили педиатры, психологи, родители и дети.

Правообладатель иллюстрации Mattel Image caption С новой куклой можно будет создать более 100 различных образов, заверяет компания

Критикуемая, но востребованная

Компании-производители игрушек, в том числе и Mattel, ранее подвергались критике за то, что до недавнего времени выпускали исключительно гендерно-ориентированные игрушки, которые только укрепляли стереотипы.

В частности, когда в 1992 году Барби "заговорила", произносить она могла лишь ограниченный набор фраз вроде "Математика - это трудно" и "Пойдем по магазинам?"

Многие эксперты и активисты движения за права женщин отмечали также неестественные пропорции фигуры Барби, которые, по их мнению, могли способствовать развитию у девочек анорексии, и эта критика в итоге привела к тому, что фигура у куклы была изменена.

На сегодняшний день Mattel выпускает Барби с различным типом фигуры и цветом кожи, и она по-прежнему остается одной из самых востребованных игрушек.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В августе Mattel представила новую куклу в традиционном образе мексиканской богини, которую почитают в День мертвых в Мексике

Примечательно и то, что новая гендерно-нейтральная линейка запущена в год, когда Барби празднует свое 60-летие.

Этим летом Mattel в рамках проекта Barbie Dream Gap Project совместно с Европейским космическим агентством выпустила модель Барби, прототипом которой стала первая итальянская астронавт Саманта Кристофоретти - чтобы вдохновить девочек на выбор профессии в сфере науки.

А за 10 лет до этого, в 50-ю годовщину Барби, компания выпустила Барби "Ангела Меркель" - чтобы поощрить подрастающее поколение на карьеру в политике.

Правда, многие тогда не увидели в кукле сходства с известным политиком, даже несмотря на то, что Барби была одета в строгий деловой костюм черного цвета.