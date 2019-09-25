Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Доминго отрицает обвинения, выдвинутые против него двадцатью женщинами

Метрополитен-опера разорвала контракт со всемирно известным тенором Пласидо Доминго из-за обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых против него двадцатью женщинами.

В среду вечером 78-летний испанский оперный певец должен был исполнять главную роль в опере Верди "Макбет" на сцене Метрополитен-опера в Нью-Йорке - одной из самых престижных в мире.

Доминго отрицает обвинения, однако во вторник он распространил заявление, сказав, что его сотрудничество с этим оперным театром, которое продолжалось 51 год, подошло к концу.

Несколько других оперных компаний уже отменили выступления Доминго на своей сцене из-за выдвинутых обвинений.

Двадцать женщин обвинили певца в приставаниях, неподобающем поведении, а в некоторых случаях - когда они ему отказывали - в использовании своего реноме в театрально-оперном мире с тем, чтобы помешать их творческой карьере.

Эти обвинения были распространены агентством Ассошиэйтед пресс в двух раздельных публикациях.

Руководство Метрополитен-опера в своем заявлении сообщает, что Доминго "с настоящего момента согласился не участвовать во всех будущих спектаклях Метрополитен-опера".

"Метрополитен-опера и Доминго достигли согласия в том, что ему необходимо уйти. В настоящий момент у Метрополитен-опера нет дальнейших комментариев по этому поводу", - сказано в заявлении.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Доминго (крайний слева) в компании двух других знаменитых оперных певцов - Хосе Каррераса ( в центре) и Лучано Паваротти во время их эпохального выступления в Лос-Анджелесе в 1994 году

Ассошиэйтед пресс пишет, что генеральный директор американской оперы Питер Гелб сказал актерам на генеральной репетиции в минувшую субботу, что он ожидал результатов расследования, проводимого Лос-Анджелес-опера, которой руководит Доминго, перед отменой всех выступлений тенора.

Как сообщает Рейтер, более 30 человек, среди которых певцы, танцовщики, музыканты, преподаватели вокала и рабочие сцены, в последнее время заявляли, что за долгие годы были либо жертвами, либо свидетелями неподобающего поведения со стороны Пласидо Доминго.

Доминго должен был петь партию Макбета 25 и 28 сентября и 1 ноября, также у него было запланировано четыре выхода на сцену в ноябре в опере Пуччини "Мадам Баттерфляй".

Доминго сообщил, что генеральная репетиция "Макбета" стала его последним выступлением на сцене Метрополитен-опера.

"Я совершил свой дебют на сцене Метрополитен-опера, когда мне было 27 лет, и пел в этом великолепном театре 51 год подряд", - сказал тенор.

"Несмотря на то, что я категорически возражаю против сделанных в мой адрес обвинений, я озабочен той атмосферой, в которой людей клеймят без какого-либо надлежащего процесса; по размышлению, я пришел к выводу, что мое появление в этой постановке "Макбета" отвлечет моих коллег от их тяжелого труда, как на сцене, так и вне ее", - говорится в заявлении певца.