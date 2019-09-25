Мадуро прилетел к Путину. О чем они говорили в Кремле?

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Николас Мадуро, чьи полномочия президента Венесуэлы не признаются многими странами, в том числе США, встретился с российским лидером Владимиром Путиным.

Мадуро прилетел в Москву накануне. "Мы прибыли на российскую родину", - написал он в "Твиттере", не уточняя, почему родиной называет Россию. СМИ сообщали, что до этого российский самолет Ил-62М находился в Каракасе.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что переговоры пройдут в формате рабочего завтрака. Во встрече, которая прошла в Кремле в закрытом для прессе режиме, участвовали министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Юрий Борисов (отвечает за оборонный комплекс) и глава "Роснефти" Игорь Сечин (компания давала миллиардные кредиты Венесуэле).

Последний раз до этого Путин и Мадуро встречались 5 декабря 2018 года - Мадуро тогда тоже приезжал в Москву. С тех пор многое изменилось. В начале этого года после переизбрания Мадуро на второй срок временным президентом себя объявил Хуан Гуайдо. Его признали многие страны, в том числе США. Но Мадуро удалось удержаться у власти.

После переговоров Путин и Мадуро ограничились короткими комментариями, из которых трудно понять, зачем же Мадуро прилетел к Путину.

О двоевластии в Венесуэле

Путин: "Россия последовательно поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, включая институт президента и парламент. И мы, безусловно, поддерживаем тот диалог, который вы, господин президент, и правительство ведет с оппозиционными силами. Любой отказ от диалога считаем иррациональным, вредным для страны и несущим только угрозы для благосостояния населения".

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Об экономической помощи

Путин: "Мы считаем, что это важно, с учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Венесуэла в связи с внешним давлением. Поэтому мы можем рассматривать эту часть нашего взаимодействия как своего рода гуманитарное сотрудничество, поскольку эта продукция прямо связана с благосостоянием людей, с реализацией их прямых потребностей в продовольствии...

Россия в целом проинвестировала примерно $4 млрд в экономику Венесуэлы".

Мадуро: "Мы поддерживаем сотрудничество в различных областях... Речь идет о целом ряде направлений - продовольствие, здравоохранение, энергетика и другие области... Мы всегда чувствуем себя комфортно в Москве".

Об обслуживании военной техники из России

Путин: "Все эти работы идут по графику, в строгом соответствии с нашими договоренностями".

Венесуэла - крупнейший эксплуатант российского вооружения и военной техники в латиноамериканском регионе, говорил Интерфаксу в декабре 2017 года заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук. Сообщалось, что сумма контрактов оценивается в 11 млрд долларов.

Венесуэла, в частности, приобрела мобильные системы ПВО средней дальности - ЗРК "Бук-М2" и большой дальности - "Антей-2500" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"), истребители Су-30МК2, вертолеты Ми-35М, танки Т-72, БМП-3 и БТР-80, а также 100 тысяч автоматов "Калашникова" новой модификации АК-103.

Зачем такой визит?

Визит Мадуро к Путину, по итогам которого не было объявлено о каких-либо значительных решениях, был нужен, чтобы показать населению Венесуэлы поддержку со стороны Москвы, считает главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

"Россия, наверное, самый весомый из партнеров и патронов Венесуэлы и Мадуро лично. Поэтому вполне естественно, что он периодически встречается с Путиным. Для его власти это заметная подпорка внутри страны, поскольку Путин - как к нему ни относись - серьезный, весомый мировой деятель", - сказал он Би-би-си.

В свою очередь Путину довольно важно "узнать от первого лица государства, которое Россия поддерживает, что там происходит, какие у него намерения и планы", добавил эксперт.

"Ситуация там очень странная, - считает он. - Попытка смены режима, которую затеяли США в начале года, зашла в полный тупик, что удивительно, но бывает и такое. И дальше непонятно: ни та, ни другая сторона решительных изменений в свою пользу добиться не могут".

"Этот визит - вполне рабочий, никаких громких заявлений делать никому не нужно, особенно России. То, что Россия поддерживает Мадуро, известно, но костьми ложиться и демонстрировать, что мы ради него готовы на все, никто не будет, потому что это не так", - резюмировал Лукьянов.