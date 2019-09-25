Ледник на Монблане может сойти в любой момент. Все из-за глобального потепления

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ледник на вершине Гранд-Жорас может сойти в любой момент

С итальянской стороны горы Монблан может сойти часть ледника. Итальянские власти перекрывают дороги и утверждают, что виной всему - глобальное потепление.

По словам местных чиновников, около 250,000 кубметров льда могут отколоться от ледника Планпансье на массиве Гранд-Жорас.

Мэр близлежащего города Курмайёр заявил, что виной всему - глобальное потепление.

Выступая в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал сход ледника предупреждением для всего мира.

"Это предупреждение, перед лицом которого мы не можем быть равнодушными и оставаться в заблуждении, что оно не касается меня, вас, что это далеко от нас во времени и пространстве", - заявил Конте.

"Наоборот, оно должно встряхнуть и мобилизовать всех нас".

Монблан - самая высокая точка Западной Европы. Массив состоит из одиннадцати вершин, превышающих уровень 4 тысяч метров.

В четверг мэр Курмайёра Стефано Мизероччи распорядился перекрыть дороги в итальянской части долины Валь Ферре.

Решение было принято после того, как эксперты сообщили о сходе ледника со скоростью 50-60 сантиметров в день.

По словам мэра, жителям и туристам ничто не угрожает. Но из предосторожности он распорядился эвакуировать горные хижины.

Правообладатель иллюстрации Comune Courmayeur Image caption Выделенная желтым часть ледника может сойти в любой момент

Изменения в экосистеме горы "связаны с климатическими переменами", сказал Мизероччи итальянским журналистам.

Точное время схода ледника предсказать невозможно, считают эксперты из правительства автономной области Валле-д'Аоста и фонда Montagna Sicura ("Безопасная гора").