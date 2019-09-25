В Пекине открылся самый большой в мире аэропорт - в форме морской звезды

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Площадь нового аэропорта - 700 тысяч квадратных метров. Это 98 футбольных полей

В Пекине открылся новый международный аэропорт Дасин, построенный по проекту знаменитого ирако-британского архитектора Захи Хадид. Это самый крупный аэропорт в мире, его площадь составляет 700 тысяч квадратных метров.

Аэропорт, который обошелся Китаю в 11 млрд долларов, официально открылся в среду, за несколько дней до празднования 70-летия со дня образования Китайской Народной Республики (КНР). На церемонии открытия присутствовал лидер КНР Си Цзиньпин.

По данным Международного совета аэропортов, Дасин станет вторым по загруженности аэропортом в мире после аэропорта Атланты.

Китайские власти объясняют, что новый аэропорт был необходим, чтобы разгрузить переполненный Пекинский столичный международный аэропорт. Как ожидается, аэропорт сможет принимать около 130 млн пассажиров в год, пишет китайское издание Global Times.

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Дасин имеет четыре взлетно-посадочные полосы и парковочные места для 150 самолетов. Он будет выполнять рейсы по 116 маршрутам - 101 внутреннему и 15 международным.

В день открытия рейсы из нового аэропорта должны выполнить семь авиакомпаний. Первый рейс авиакомпании China Southern Airlines вылетел из аэропорта в 16:23 по местному времени.

Некоторые международные авиакомпании, в том числе British Airways, уже объявили о запуске рейсов в Дасин. Как пишет РИА Новости, ожидается, что рейсы в Дасин будет также обслуживать "Аэрофлот".

Пассажирам не нужно будет предъявлять какие-либо документы или посадочные талоны во время проверок безопасности, так как аэропорт оснащен новой системой распознавания лиц, отмечает Global Times.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Аэропорт Дасин построен по проекту архитектора Захи Хадид

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