Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Редкая встреча и редкое благословение

Герцог и герцогиня Сассекские представили своего сына Арчи известному борцу с апартеидом архиепископу Десмонду Туту.

Это первое появление четырехмесячного младенца на публике в ходе 10-дневного турне принца Гарри и Меган по Африке.

Арчи выглядел довольным и улыбающимся на руках у матери во время знакомства с арихиепископом Туту и его дочерью Тандекой Туту.

Принц Гарри и Меган пошутили насчет того, как легко держится малыш перед камерами.

"Он мудр не по годам", - сказала Меган о сыне, а принц Гарри заметил: "Мне кажется, он уже к этому привык".

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Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Герцог и герцогиня Сассекские знакомят Арчи с архиепископом Туту и его дочерью Тандекой (слева)

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Лауреат Нобелевской премии мира, архиепископ Туту сказал, что встреча с членами британской королевской семьи - это "редкая привилегия и честь" для него.

В общей сложности он провел полчаса вместе с принцем Гарри, Меган и Арчи в офисе основанного им благотворительного фонда Legacy Foundation, который находится в Кейптауне, в здании, когда-то построенном рабами.

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Королевская чета опубликовала видеоролик о том, как они приехали на встречу с архиепископом, на своем официальном аккаунте SussexRoyal в "Инстаграме" с полушутливой подписью: "Arch meets Archie!" ("Арх встречается с Арчи").

Во время своего турне они уже посетили самую старую в Южной Африке мечеть, а также благотворительную организацию, оказывающую психологическую помощь молодежи.

Меган также выступила в бедном районе Кейптауна, где регулярно совершаются убийства и жестокие преступления против женщин и детей, сказав, что она приехала не только как член королевской семьи, но и "как мать, как жена, как темнокожая женщина и как ваша сестра".

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