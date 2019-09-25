Комедия про Гитлера "Кролик Джоджо" не выйдет в российский прокат. Что это за фильм?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Кролик Джоджо" получил приз на фестивале в Торонто и вызвал споры среди критиков

Сатирическая комедия "Кролик Джоджо" не выйдет в российский прокат, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу компании "Двадцатый Век Фокс СНГ". Одним из главных героев фильма является воображаемый Адольф Гитлер.

Причину принятия такого решения в компании не называют.

Действие фильма происходит во время Второй мировой войны в нацистской Германии. В центре сюжета - история 10-летнего немецкого мальчика Джоджо Бецлера, который чувствует себя одиноко, не встречая понимания ни у ровесников, ни у матери.

В итоге Джоджо заводит себе воображаемого друга в образе голубоглазого Гитлера, который лишь внешне похож на фюрера Третьего рейха. Но однажды мальчик обнаруживает, что его мать-одиночка Рози прячет на чердаке еврейскую девочку - и его отношения с воображаемым Гитлером становятся напряженными.

Режиссер и исполнитель роли Гитлера в фильме - новозеландский комик Тайка Вайтити. Ранее он получил известность благодаря комедийному фильму ужасов "Реальные упыри" и супергеройскому боевику "Тор: Рагнарёк"; последний собрал в мировом прокате более 850 млн долларов.

Самой титулованной картиной Вайтити стала мелодрама "Мальчик", в 2010 году отмеченная призом Берлинского кинофестиваля и рядом других наград.

В новом фильме новозеландца сыграли звезды Голливуда Сэм Рокуэлл и Скарлетт Йоханссон.

15 сентября "Кролик Джоджо" получил гран-при 44-го Международного кинофестиваля в Торонто и вызвал противоречивую реакцию критиков, хотя в целом его приняли достаточно тепло.

На сайте агрегатора рецензий Rotten Tomatoes фильм получил 78% положительных откликов. "Смешение неуместного юмора и серьезных идей, конечно, не всем придется по вкусу. Но в любом случае эта сатира против ненависти выглядит до безобразия дерзкой", - гласит резюме из критических отзывов на фильм.

"Я выглядел как Чарли Чаплин"

Вайтити начал работать над сценарием фильма еще в 2011 году и затем несколько лет обивал пороги голливудских киностудий, которые неизменно отказывались браться за столь дерзкий проект. Еще одна проблема заключалась в том, что никто из известных актеров, прочитавших сценарий, не захотел играть Гитлера.

"Думаю, что людям было трудно понять, будет ли это шагом вперед в их карьере, и я, черт возьми, могу это понять. Кто хочет увидеть себя на афише в образе Адольфа Гитлера?" - говорил Вайтити в интервью изданию Hollywood Reporter.

В итоге фильм все-таки согласилась продюсировать студия Fox Searchlight, которая поставила одно условие: Гитлера в фильме должен сыграть сам режиссер. Студийные боссы посчитали, что только Вайтити сможет правильно передать все нюансы столь необычного комедийного образа.

Съемки фильма начались в Праге летом 2018 года. Вайтити признавался, что поначалу чувствовал себя неловко на съемочной площадке.

"Для меня это были грустные моменты, когда я раздавал команды съемочной группе, одетый в костюм Адольфа Гитлера. Я выглядел как Чарли Чаплин в фильме "Великий диктатор", - вспоминал он.

Готовый фильм вызвал озабоченность в компании Disney, которая с 2017 года является владельцем 21st Century Fox. Как сообщало издание Variety, один из руководителей Disney во время предварительного просмотра якобы высказал обеспокоенность, что картина Вайтити может отпугнуть поклонников традиционной продукции Disney.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тайка Вайтити известен по фильмам "Зеленый фонарь" и "Реальные упыри"

Однако в сентябре сыгравшая в фильме Скарлетт Йоханнсон рассказала, что топ-менеджеры Disney восприняли "Кролика Джоджо" с энтузиазмом и заверили ее, что не намерены ограничивать творческую свободу успешных компаний, попавших под ее контроль.

"В конце концов, когда "Кролик Джоджо" перешел туда (к компании Disney), то ничего не изменилось, и это круто. Потому что я беспокоилась, что что-то может случиться", - говорила актриса в интервью Hollywood Reporter.

В американский прокат комедия Вайтити выйдет 18 октября.