Интернет вступился за борца с "австралийским Трампом"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Клайв Палмер использовал сходный с предвыборной кампанией Трампа слоган

Пользователи интернета поддержали австралийского влогера и модель Джордана Шэнкса в его борьбе с миллиардером Клайвом Палмером, которого называют "австралийским Дональдом Трампом". Палмер собирается подать против Шэнкса иск на 500 тыс. долларов за клевету.

Ранее Шэнкс прифотошопил прославившегося планами построить современную версию "Титаника" политика к телу ребенка, которого держит на руках президент США.

В своем уже удаленном ролике Джордан, также выступающий в качестве стендап-комика, назвал Палмера "жирным придурком" и "тупым Шалтаем-Болтаем".

Взамен удаленного видео он залил новое под названием "Толстячок": в нем Шэнкс рассказал, что получил письмо от юристов политика, однако не отказался от своих утверждений.

Джордан отметил, что его как миллениала не пугает угроза конфискации имущества по суду, поскольку у него нечего конфисковать, и запустил в продажу футболки с принтом "Клайв Палмер - жирный придурок (*по моему мнению)".

Кроме того, влогер выразил недоумение по поводу претензий юристов миллиардера к характеристике "ходячий мем", которой тот сам себя награждал.

Image caption У Джордана Шэнкса более 300 тысяч подписчиков на YouTube

В конце видео "Толстячок" блогеры Maxmoefoe, Майкл Кьюсак, Льюис Спирс и другие коллеги Шэнкса по очереди выкрикивают тот самый слоган.

В онлайн-мире широко поддержали Джордана: юзеры пририсовали Палмера в "Симпсонов", "Звездные войны", средневековые иллюстрации и культовую британскую комедию "Монти Пайтон".

"Теперь это "эффект Стрейзанд" для Клайва и [Джордана]", - комментирует @WilfulOne.

Кто такой Клайв Палмер

Предприниматель Клайв Палмер основал "Объединенную партию Австралии" в 2013 году, утверждая, что австралийцы разочаровались в существующих движениях и блоках.

Перед выборами в мае 2019 года Палмер потратил на кампанию 60 млн австралийских долларов (40 млн американских) - больше, чем либералы и лейбористы Австралии, вместе взятые. Однако по итогам выборов его партия не получила мест в парламенте.

Перед началом активной политической деятельности магнат-горнодобытчик из австралийского штата Квинсленд расширял сферу своих интересов в направлении туризма.