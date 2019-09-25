Экс-глава эстонского Danske Bank найден мертвым. Банк подозревали в отмывании миллиардов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Штаб-квартира Danske bank находится в Копенгагене

В Таллине найдено тело бывшего руководителя эстонского филиала Danske Bank Айвара Рехе. Этот банк оказался в центре международного скандала вокруг отмывания денег с постсоветского пространства, в том числе из России.

"Сегодня утром (25 сентября) было найдено тело пропавшего Айвара Рехе у его дома. Ранее это место было проверено его близкими. На теле отсутствуют признаки насилия, также ничто не указывает на несчастный случай, - сообщили Русской службе Би-би-си в полиции Эстонии. - Ради близких мужчины Департамент полиции и погранохраны не будет выдавать деталей обстоятельств, при которыx был найден пропавший".

Эстонские СМИ со ссылкой на свои источники сообщают о суициде, но официально эта информация не подтверждена.

Айвар Рехе пропал 23 сентября. Сайт Эстонского общественного телевидения сообщает, что утром он вышел из своего дома, а к обеду семья, которая не знала, где он находится, заявила в полицию. Начались поиски, в которых участвовали 50 полицейских и добровольцев.

Как пишет сайт эстонской газеты Postimees, полиция сразу после пропажи Рехе сообщила, что его жизни может грозить опасность. У бывшего банкира не было с собой мобильного телефона, определить его местоположение было невозможно.

Рехе нашли в саду того же дома, из которого он вышел 23 сентября. Время смерти не уточняется. Где Рехе находился в последние два дня - тоже неизвестно.

Международный скандал

Айвар Рехе руководил эстонским отделением Danske Bank в период с 2007 по 2015 год. В это время через банк предположительно были отмыты сотни миллиардов долларов из России и других постсоветских стран.

Летом 2018 года эстонская прокуратура возбудила уголовное дело относительно причастности сотрудников банка к отмыванию денег и смерти российского финансиста Сергея Магнитского. Дело было начато на основании заявления директора фонда Hermitage Capital Билла Браудера.

Еще одно похожее уголовное дело было начато в конце 2017 года, но касалось оно исключительно отмывания средств. Представитель эстонской прокуратуры Оля Кивистик сказала Русской службе Би-би-си, что ни в одном из этих дел у Айвара Рехе не было никакого статуса, соответственно, мер пресечения тоже не было. Рехе допрашивали как свидетеля, в последний раз на допросе он был летом 2018 года.

Скандал вокруг эстонского филиала Danske Bank начался еще в 2014 году, когда местный регулятор узнал о возможных систематических нарушениях процедур предотвращения отмывания денег. Позже стало известно, что о проблемах сообщил тогда еще сотрудник банка Говард Уилкинсон.

По закону банк должен был досконально выяснять, откуда его клиенты берут деньги, которые кладут на счет. Регулятору показалось, что банк этого не делает. В 2015 году после переговоров с регулятором филиал закрыл все счета нерезидентов, в период с 2012 по 2015 год прибыль банка сократилась в семь раз.

В 2017 году Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP рассказал о причастности эстонского Danske Banka к двум "ландроматам" - молдавскому и азербайджанскому (международные схемы отмывания десятков миллиардов долларов). Еще через год СМИ сообщили о причастности банка к деньгам родственников Владимира Путина.

Датский Danske Bank (материнский банк) отреагировал внутренним расследованием, в котором сообщил о 200 миллиардах евро, которые вращались на счетах нерезидентов и которые чисто гипотетически можно было бы считать подозрительными. Сколько денег могло быть отмыто, банк не сообщил, кто замешан в схемах - тоже не сообщил. Датский банковский надзорный орган начал расследование в этой связи в 2018 году.