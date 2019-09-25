Правообладатель иллюстрации Bellak family archive Image caption Реня писала стихи, обсуждала одноклассниц и документировала ужасы Холокоста

Дневник еврейской девочки из Польши, убитой нацистами в 1942 году, вышел в английском переводе. Он рассказывает не только об ужасах Холокоста, но и о повседневной жизни в условиях сначала советской, а затем немецкой оккупации, а также первой любви перед нацистским вторжением.

"Дневник Рени: жизнь девочки в тени Холокоста" вышел на английском языке в 13 странах, включая Россию, Британию, США и Германию.

Записи начинаются с января 1939 года и заканчиваются смертью девочки в 1942-м. Тетради больше 60 лет хранились в банковской ячейке в Нью-Йорке.

От пакта Молотова-Риббентропа до Холокоста

Реня Шпигель начала вести дневник в 1939 году, когда ей было 15 лет.

Ее семья была разделена в результате пакта Молотова-Риббентропа, когда граница между немецкой и советской территорией прошла по реке Сан, на которой стоит город. Девочка жила у бабушки в Пшемысле, а ее мать осталась в Варшаве, оккупированной Германией.

В дневнике девочка описывала бомбежки, тяготы военных лет, унижения нацистского режима и атмосферу террора во время создания гетто. Но есть там место и для личных переживаний.

Правообладатель иллюстрации Bellak family archive Image caption Реня была убита нацистами после побега из гетто

Реня писала стихи, которые иногда публиковались в школьной газете. Она оставила подробные заметки о влюбленности в мальчика по имени Зигмунт Шварцер и их первом поцелуе за несколько часов до входа нацистов в Пшемысль.

Реня погибла 30 июля 1942 года. Ей было 18 лет, когда нацистские солдаты убили ее после побега из гетто.

Из записи от 31 января 1939 года

"Ирка Лозинска - самая красивая девочка в нашем классе, а, возможно, и во всей школе. Впечатление не портит даже ее темная, почти оранжевого цвета кожа (из-за пудры, конечно) и ее снисходительный тон или резкие слова, которые произносят кораллово-красные губы, открывающие красивые белоснежные зубы. Но у Ирки худший из недостатков - туберкулез… Да, порой у нее идет кровь изо рта и носа. Мне жаль Ирку".

Правообладатель иллюстрации Bellak family archive Image caption Сестра Рени десятилетиями не решалась прочесть ее дневник

Полвека в банковской ячейке

Шварцер написал последние строки книги, рассказывающей о событиях после смерти Рени. Он был отправлен в Аушвиц (Освенцим), но сумел выжить в концлагере и после войны поступил на службу доктором в американскую армию.

В 1950 году в Нью-Йорке он отыскал выживших родственников Рени - мать Розу и сестру Элизабет - и вернул им дневник.

По словам Элизабет, ее мать так и не оправилась от смерти Рени, и родственники не могли решиться прочесть ее дневник. Семья отдала его Шварцеру, и он положил тетради в банковскую ячейку. В 2012 году дочь Элизабет заказала первый перевод текста на английский.

Из записи от 7 июня 1942 года

"Куда ни взглянешь, везде кровопролитие. Ужасающие погромы. Убийство и погибель. Боже Всемогущий, в который раз я смиренно взываю к тебе, помоги нам, спаси нас! Господи Боже, позволь нам жить, молю тебя, я хочу жить! Я так мало жила. Я не хочу умирать. Я боюсь смерти. Это так глупо, так мелочно, так неважно, так мелко. Сегодня я переживаю о том, что я некрасивая, а завтра я могу навсегда перестать мыслить".