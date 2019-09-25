Стенограмма беседы Трампа и Зеленского: Трамп просил расследовать действия Байдена

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На сайте Белого дома опубликована полная стенограмма телефонного разговора между президентами США и Украины, состоявшегося 25 июля.

В нем Трамп предлагает Зеленскому связаться с генпрокурором США по поводу потенциального расследования действий Джо Байдена, а Зеленский жалуется на бывшего посла США на Украине и сообщает Трампу, что останавливался в его отеле "Трамп Тауэр" во время последней поездки в США.

"Ходит много разговоров про сына Байдена, что Байден остановил расследование, и многие хотят узнать больше об этом, - сказал Трамп в разговоре с Зеленским. - Так что, если бы вы могли предпринять что-то вместе с генеральным прокурором, было бы здорово".

Джо Байден - потенциальный соперник Трампа на президентских выборах 2020 года.

"Байден всюду хвастался, что он остановил расследование против своего сына, так что если бы вы могли изучить это… Это звучит ужасно", - сказал Трамп.

В ответ Зеленский обещает, что на Украине скоро будет назначен новый генеральный прокурор, "100% мой человек, мой кандидат", и "он или она изучит ситуацию, в том числе в отношении упомянутой вами компании".

"Тема расследования этого дела - это, действительно, вопрос восстановления честности, так что мы позаботимся об этом и будем работать над расследованием", - пообещал Зеленский.

Согласно расшифровке, Трамп также просит Зеленского об услуге. "Однако я бы хотел попросить вас об одолжении, потому что наша страна прошла через многое, и Украина знает много об этом. Я бы хотел, чтобы вы выяснили, что произошло со всей этой ситуацией с Украиной, они говорят Crowdstrike…"

Речь, видимо, идет о компании CrowdStrike, которая занималась расследованием взлома серверов Национального демократического конгресса во время выборов 2016 года.

Адвокат Трампа Руди Джулиани утверждал, что Украина могла сыграть роль в этой кибератаке.

"Я бы хотел, чтобы генеральный прокурор [США] позвонил вам или вашим людям. И я хочу, чтобы вы докопались до сути этого", - говорит Трамп.

Он добавляет, что расследование Роберта Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года было некомпетентным, но "многое из этого началось с Украины".

"Очень важно, чтобы вы сделали это, если возможно", - говорит Трамп.

Правообладатель иллюстрации Alexander Baranov Image caption Со стенограммы беседы двух президентов указом Трампа снят гриф "Секретно"

Расшифровка была рассекречена указом Трампа во вторник. Опубликованная стенограмма помечена штампами "рассекречено" поверх грифов "секретно".

Документ сопровождается пометкой о том, что опубликованный текст не передает разговор слово в слово. Он основан на записях, которые сотрудники президентской администрации США делали во время разговора.

На прошлой неделе попавшая в СМИ информация об этом разговоре привела к обвинениям в попытках втянуть Украину в предвыборную кампанию.

"Президент попросил помощи на выборах у зарубежного государства. Снова", - написала в "Твиттере" Хиллари Клинтон, уступившая Трампу на выборах 2016 года.

Когда Трамп признал, что обсуждал с Зеленским потенциальное расследование против Байдена, демократы в палате представителей США объявили о запуске процедуры импичмента президента.

Два президента также обсудили европейских лидеров. Канцлер Германии Ангела Меркель "говорит об Украине, но она ничего не делает", сказал Трамп.

Зеленский согласился с американским президентом. Он пожаловался Трампу на то, что они недостаточно следят за исполнением санкций против России и что США делает для Украины "гораздо больше, чем Европейский союз, особенно когда речь заходит о санкциях против Российской Федерации".

"Вы совершенно правы, правы на 100%, даже на 1000%. Я говорил с Меркель, встречался с ней, встречался и говорил с Макроном и говорил им, что они не делают столько, сколько нужно по вопросам санкций", - сказал Зеленский.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Трамп и Зеленский в среду 25 сентября на Генассамбле ООН в Нью-Йорке

Текст разговора вызвал резкую реакцию противников президента Трампа в конгрессе.

Глава комитета по разведке палаты представителей демократ Адам Шифф заявил, что из стенограммы разговора становятся предельно ясны намерения Трампа.

"Президент Украины поднял вопрос о том, что его стране нужна военная помощь, и президент США тут же сказал - я хочу попросить вас об одолжении... Президент Украины получил в ходе этого звонка лишь один сигнал: вот что нужно мне, я знаю, что нужно вам. Как любому боссу мафии, президенту не было нужды говорить - у вас прекрасная страна, жаль, если с ней что-то случится... Потому что это было и так ясно из разговора", - заявил Адам Шифф.

Полный текст стенограммы на английском опубликован здесь.