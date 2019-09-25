Зеленский показал пулю с трибуны ООН. Фото дня
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что основы международной безопасности находятся под ударом и требуют реформ.
Свое выступление он начал с истории известного украинского оперного певца Василия Слипака, который погиб в Донбассе. Во время выступления Зеленский продемонстрировал аудитории крупнокалиберную пулю, заявив, что цена человеческой жизни сейчас равна стоимости боеприпаса - то есть 10 долларам.
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В целом выступление украинского президента было подчеркнуто антивоенным.
"Сегодня любая война в любой стране - будь то Украина, Сирия, Ливия, Йемен или любая другая война - угроза человеческой цивилизации в целом. Противоречия между государствами по-прежнему решаются ракетами, а не словами", - сказал Зеленский.
Несмотря на призыв к реформам, президент Украины отметил, что Киев не ставит под сомнение авторитет международных организаций, в частности ООН.