Зеленский показал пулю с трибуны ООН. Фото дня

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Президент Украины Владимир Зеленский на заседании генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что основы международной безопасности находятся под ударом и требуют реформ.

Свое выступление он начал с истории известного украинского оперного певца Василия Слипака, который погиб в Донбассе. Во время выступления Зеленский продемонстрировал аудитории крупнокалиберную пулю, заявив, что цена человеческой жизни сейчас равна стоимости боеприпаса - то есть 10 долларам.

В целом выступление украинского президента было подчеркнуто антивоенным.

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"Сегодня любая война в любой стране - будь то Украина, Сирия, Ливия, Йемен или любая другая война - угроза человеческой цивилизации в целом. Противоречия между государствами по-прежнему решаются ракетами, а не словами", - сказал Зеленский.

Несмотря на призыв к реформам, президент Украины отметил, что Киев не ставит под сомнение авторитет международных организаций, в частности ООН.