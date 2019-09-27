Младенцы в доисторическую эпоху пили молоко животных. Это привело к бэби-буму

Правообладатель иллюстрации Archologiederschweiz Image caption Семья, жившая в доисторическую эпоху

Младенцев, живших более 3 тысяч лет назад, кормили молоком животных, выяснили ученые.Археологи обнаружили следы животных жиров в древних глиняных сосудах, получив уникальную возможность выяснить, чем питались младенцы в периоды бронзового и железного века.

Исторические находки указывают на то, что грудным детям давали молоко животных в дополнение к материнскому молоку, и это могло стать причиной всплеска рождаемости.

Доподлинно неизвестно, молоко какого животного использовалось, но, скорее всего, оно было козье или коровье.

Впервые удалось узнать, из чего состоял рацион младенцев доисторической эпохи, рассказала сотрудник Бристольского университета Джули Дюнн.

"Так здорово, что есть подобное окно в прошлое. Можно представить, как матери и семьи растили детей несколько тысяч лет назад", - сказала она в интервью Би-би-си.

"Тот факт, что младенцев начали кормить молоком, означает, что женщины в доисторическую эпоху впервые получили возможность рожать больше детей. Это привело к резкому росту населения, что в итоге стало основанием для появления современного общества", - добавила она.

Правообладатель иллюстрации University of Bristol Image caption Ученые исследовали содержимое трех маленьких "бутылок", обнаруженных в могилах младенцев, которые жили в периоды бронзового и железного века на территории современной Баварии

Примерно 7 тыс. лет назад стиль жизни людей в Европе существенно изменился. Закончилось время охотников и собирателей, и люди начали заниматься земледелием и скотоводством.

Человек начал потреблять молочные продукты примерно 6 тыс. лет назад, но мало что было известно о рационе младенцев того времени.

По имевшимся археологическим свидетельствам ученые пришли к выводу, что после шести месяцев младенцев, скорее всего, кормили каким-то детским питанием помимо грудного молока, но подробности их диеты были неизвестны.

Правообладатель иллюстрации Nature Image caption По реконструированному сосуду можно понять, как пили молоко дети доисторической эпохи

В поисках ответа археологи обратились к керамическим изделиям, в частности к глиняным сосудам, которые использовались более 5 тыс. лет назад.

Они исследовали содержимое трех маленьких "бутылок", обнаруженных в могилах младенцев, которые жили в периоды бронзового и железного века (с 1200 до 450 до н.э.).

Молекулярный анализ выявил жиры животного происхождения, в том числе из свежего молока.

Подобное кормление было сопряжено с рисками, поскольку мыть кувшины было нелегко, и ребенок мог подхватить инфекцию.

Но переход с грудного кормления, возможно, поспособствовал увеличению рождаемости, став одним из факторов стремительного роста населения в тот период.

Археолог Сайан Халкроу из университета Отаго в Новой Зеландии, комментируя находку, сказала, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить последствия добавления молока в детский рацион.

"Подобные знания вкупе с данными о заболеваниях изучаемого человека могут помочь лучше понять значимость молока животных для жизни детей доисторической эпохи", - сказала она.

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