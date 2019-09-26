Суд освободил Алексея Миняйло. Его дело закрыто

Басманный суд Москвы неожиданно освободил из-под стражи Алексея Миняйло, обвиняемого в участии в массовых беспорядках 27 июля. Следователь просил отпустить его из СИЗО под домашний арест, но судья пошел дальше, так как не видит в документах данных о беспорядках. Позже стало известно, что уголовное дело Миняйло прекращено.

Судья Артур Карпов на заседании суда в четверг объявил, что "нет основания для продления содержания под стражей или домашнего ареста", и постановил освободить Миняйло в зале суда, передает корреспондент Би-би-си.

"В предоставленных документах не содержится данных об организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, уничтожением имущества, - решил судья. - В действиях обвиняемого усматриваются только состав административного правонарушения. На основании изложенного суд постановил: в удовлетворении ходатайства следователя отказать, Миняйло освободить из-под стражи".

После этого Миняйло был освобожден. "Спасибо всем. Теперь остается защитить остальных", - сказал он на выходе из суда.

Спустя несколько часов после этого глава правозащитной ассоциации "Агора" Павел Чиков опубликовал в своем телеграм-канале постановление Следственного комитета о прекращении уголовного дела в отношении Миняйло.

"Вау, у нас состязательный процесс"

В начале заседания Басманного суда, на котором, как ожидалось, Миняйло должны были продлить срок ареста, адвокат Алан Гамазов попросил приобщить к делу открытые письма священников, актеров и режиссеров, которые призвали к освобождению фигурантов "московского дела". В суд пришли около десятка православных священников.

А через несколько минут следователь попросил суд перевести Миняйло под домашний арест.

"Первоначальные доказательства собраны, большинство нужных свидетелей допрошены. Не отпали, но изменились обстоятельства, которые учитывались при избрании меры пресечения. Может быть применена мера пресечения в виде домашнего ареста", - объяснил следователь свое ходатайство.

Прокурор же предложил и вовсе освободить обвиняемого - даже без домашнего ареста. "Прошу избрать в отношении Миняйло меру пресечения, не связанную с лишением свободы", - сказал он.

"Вау, у нас состязательный процесс", - воскликнул на это Миняйло из клетки в зале суда.

Он сказал, что невиновен и нет даже видео, доказывающих, что он был на митинге, поэтому попросил отпустить его из-под стражи совсем: "Вам будет о чем рассказать внукам, когда "московское дело" будет в учебниках, вы скажете: на меня давили, но я не поддался, и внук скажет: деда, какой ты смелый".

После решения судьи Карпова об освобождении Миняйло из-под стражи адвокат Гамазов сказал, что его подзащитный сейчас "полностью свободный человек". По его словам, Миняйло обязан являться в прокуратуру по повестке, суд не стал избирать меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Кто такой Миняйло

Волонтера из штаба Любови Соболь на выборах в Мосгордуму Алексей Миняйло был арестован 2 августа. Его обвиняют в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Дело о "массовых беспорядках" было возбуждено после неасанкционированной акции протеста в центра Москвы 27 июля. Миняйло не принал вину.

Миняйло был волонтером и до выборов. Два дня назад актеры, режиссеры, писатели и журналисты написали открытое письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой освободить его. Миняйло - сотрудник проекта по социализации детей "Полдень".

"Мы знаем, что вы придаете большое значение развитию волонтерского движения в России и неоднократно подчеркивали его важность для становления гражданского общества в России. Сегодня один из активных участников волонтерского движения в беде, - говорилось в обращении. - Из прессы нам известно, что Алексей в этой акции не участвовал, он был задержан на Трубной площади, когда акция уже закончилась".

Image caption Миняйло - волонтер из штаба Любови Соболь

Авторы обращения также писали, что Миняйло - православный христианин, ранее служил алтарником в домовом храме при МГУ.

Православным человеком, активно вовлеченным в социальную и благотворительную работу, его называли и священники Русской православной церкви, подписавшие открытое письмо в поддержку фигурантов "московского дела".

Ранее работники НКО также выпустили открытое письмо в поддержку Миняйло.