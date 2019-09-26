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Процесс импичмента президента Дональда Трампа в США продолжает стремительно развиваться. В четверг на открытом слушании в комитете Палаты представителей по разведке даст показания исполняющий обязанности директора национальной разведки Джозеф Магуайр.

Именно Магуайр отказывался предоставить Конгрессу текст жалобы до сих пор не названного сотрудника спецслужб, которого беспокоили контакты Дональда Трампа с некой иностранной державой. Позже стало известно, что речь шла об Украине.

Жалобу, изначально поступившую генеральному инспектору разведывательного сообщества 12 августа, вечером в среду администрация все же представила членам Конгресса. Председатель комитета Палаты представителей, демократ Адам Шифф назвал ее заслуживающей доверия. В том же духе высказался даже один сенатор-республиканец, Бен Сасс.

Также накануне Палата представителей, в которой большинство имеют демократы, проголосовала за предание жалобы гласности.

Магуайр, которого Трамп назначил только 8 августа, по информации Washington Post, угрожал уйти в отставку, если Белый дом запретит ему рассказывать о жалобе подробнее.

Инспектор национальной разведки ранее сообщал, что жалоба касалась нескольких эпизодов, но известно на сегодняшний день только об одном: о телефонном разговоре американского президента с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля. В среду Белый дом опубликовал протокол беседы, как ее запомнили присутствовавшие сотрудники Совета национальной безопасности США.

В разговоре Трамп просил Зеленского расследовать связанную с Украиной деятельность бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена. Оба отрицают любые злоупотребления.

Джо Байден - один из ведущих соперников Трампа среди демократов на президентских выборах 2020 года. Чем занимался на Украине его сын?

Борису Джонсону не доверяют

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На следующий день после крайне неприятного для Бориса Джонсона решения Верховного суда враждебный к нему парламент вернулся с вынужденных каникул - и продемонстрировал твердую решимость не отправлять премьера-брекситера в отставку.

Еще несколько лет назад британский премьер-министр, потерявший большинство в Палате общин, проигравший серию важнейших голосований в парламенте и вдобавок фактически обвиненный судом в злоупотреблении властью, обязательно подал бы в отставку - или был бы отправлен в нее посредством вотума недоверия.

Слабость позиций премьера проявляется в том, что оппозиция вопреки желанию самого Джонсона не дает ему уйти - точнее, объявить внеочередные выборы - пока он не выполнит ее волю и не отложит выход из Европейского союза.

Импичмент - игра со спичками

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Решение руководства Демократической партии США начать подготовку к импичменту президента Дональда Трампа чревато большими рисками, но оно того стоит, пишет в своей редакционной статье Financial Times.

Риск для Демократической партии состоит, среди прочего, в том, что само расследование мобилизует сторонников Трампа, что улучшит его шансы на переизбрание в 2020 году. Но руководство Демократической партии справедливо отказалось думать лишь о краткосрочной политической выгоде, вместо это решив поддержать конституционный принцип, согласно которому избранные представители народа должны соблюдать закон.

Может быть, Дональд Трамп окажется ни в чем не виновен. Но если не будет проведено расследование, то следующие за ним президенты подумают, что и им все сойдет с рук. Западная демократия основана на принципе, что никто не может стоять выше закона, пишет FT.

Импичмент Трампа - опасная стратегия для демократов, пишет Neue Zürcher Zeitung. Еще в марте этого года спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелози говорила, что оно того не стоит. Но рядовые члены и активисты партии требовали именно этого.

Сам процесс импичмента расколет страну, и без того разделенную на два лагеря. Кроме того, идея импичмента поддерживается представителями и сторонниками лишь Демократической партии. Более того, поскольку в случае если Палата представителей выдвинет Трампу обвинения, суд над ним будет проходить в Сенате, находящемся под контролем республиканцев, уже сейчас ясно, что они его оправдают.

Импичмент - это крайняя мера, к которой может прибегнуть Конгресс в отношении президента, но сейчас этот процесс необходим, учитывая отказ президента Трампа действовать согласно существующим правилам политического поведения, пишет Guardian.

Демократы объединены - ведь, в конце концов, что они делают в Конгрессе, если они не могут привлекать президента к ответственности?

Да, это рискованная стратегия. Но ничего не делать было бы еще хуже, так как Трамп и другие решат, что они безнаказанны.

Батурина ушла из благотворительного фонда мэра Лондона

Елена Батурина, жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, ушла из состава правления благотворительной организации, которой заведует мэрия Лондона. Батурина живет в Лондоне, пишет Times (пейволл).

Насколько известно, она установила связи с лондонской мэрией, когда мэром был Борис Джонсон. После того как мэром был избран Садик Хан, ее фонд Be Open пожертвовал 138 тысяч фунтов стерлингов Фонду мэра для Лондона, который финансирует образовательные программы и проекты, направленные на повышение социальной мобильности.

Батурина вошла в состав правления в 2017 году, но ушла со своего поста на этой неделе, после того как новостной сайт Finance Uncovered стал задавать вопросы по поводу одного из членов руководства ее собственной благотворительной организации.

Представители мэрии заявили, что раньше не знали о подозрениях в отношении этого человека и что решение о выходе Батуриной из правления Фонда мэра для Лондона было принято обоюдно.

Апелляция Павла Устинова

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Суд в Москве рассмотрит апелляцию Павла Устинова, который ранее был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в том, что он вывихнул плечо полицейскому во время протестов против отказа в регистрации большинства независимых кандидатов в Мосгордуму.

Его приговор вызвал новую волну протестов.

Устинов был выпущен из предварительного заключения на подписку о невыезде.

Дневник "польской Анны Франк"

Правообладатель иллюстрации Bellak family archive Image caption Реня писала стихи, обсуждала одноклассниц и документировала ужасы Холокоста

Дневник еврейской девочки из Польши, убитой нацистами в 1942 году, вышел в английском переводе. Он рассказывает не только об ужасах Холокоста, но и о повседневной жизни в условиях сначала советской, а затем немецкой оккупации, а также первой любви перед нацистским вторжением.

"Дневник Рени: жизнь девочки в тени Холокоста" вышел на английском языке.

Записи начинаются с января 1939 года и заканчиваются смертью девочки в 1942-м. Тетради больше 60 лет хранились в банковской ячейке в Нью-Йорке.

Меган и Гарри показывают сына

Герцог и герцогиня Сассекские показали СМИ своего четырехмесячного сына Арчи во время 10-дневной поездки по Африке.

Чета встретилась с архиепископом Кейптаунским Десмондом Туту и его дочерью Тандекой Туту-Гхаше в ЮАР.

До этого Меган и Гарри редко показывали публике своего сына.

Media playback is unsupported on your device Меган и Гарри показали 4-месячного сына Арчи во время визита в ЮАР

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Дайджест подготовили Павел Феденко и Борис Максимов, Би-би-си