Оренбургский священник из семьи с 70 приемными детьми обвинен в насилии

Правообладатель иллюстрации Alexander Saverkin/TASS Image caption Николай Стремский с супругой получают премию "Золотое сердце" за усыновление десятков детей, 2006 год

Настоятель Саракташской обители в Оренбургской области протоиерей Николай Стремский заключен под стражу. Его обвиняют в сексуальном насилии над приемными детьми. Семьей священника воспитано более 70 приемных и усыновленных детей, сообщают СМИ.

Кто это

55-летний Стремский - руководитель православной организации Свято-Троицкая Симеонова обитель милосердия в поселке Саракташ, а также директор частной православной гимназии имени Сергия Радонежского, председатель НКО "Дом милосердия".

Отец Николай - глава самой многодетной российской семьи, он был награжден международной премией "Золотое сердце", среди учредителей которой были Красный крест и правительство России, пишет Интерфакс.

В чем обвиняют

Накануне местные СМИ сообщили о задержании священника. Он был доставлен в Ленинский районный суд Оренбурга, который на закрытом заседании принял решение об аресте Стремского. По решению суда он должен находиться в СИЗО до 12 ноября.

Священнику предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ - в изнасиловании, развратных действиях и неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

В качестве потерпевших по делу проходят семь несовершеннолетних и малолетних лиц, находящихся под опекой Стремского или удочеренные им, сообщает Интерфакс со ссылкой на суд.

По некоторым данным, священник был задержан из-за жалоб его приемных детей, пишет агентство.

Версия защиты

По словам адвокатов священника, Стремский отрицает свою вину. Он называет жалобы детей вымышленными.

Защитники просили отправить его под домашний арест. В СИЗО запрещается ношение православного креста, что "для священнослужителя немыслимо", цитирует их Интерфакс.

Стремский - священнослужитель, к тому же он исключительно положительно характеризуется должностными лицами по месту проживания, заявила защита.

В администрации Саракташского района Оренбургской сказали, что Стремский и его родственники действительно характеризовались "до этого случая положительно". А митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин отстранил священника от служения на время ведения следствия.

В Ленинском районом суде сообщили, что вместе со Стремским под стражу заключены дочь священника и ее муж, их обвиняют по статье о незаконном лишении несовершеннолетних свободы группой по предварительному сговору.

В чем еще обвиняют

Следователь в суде сказал, что Стремский имеет обширные связи "в правоохранительных органах, органах государственной власти и криминальных кругах".

Во время обысков, говорилось в зачитанном судьей постановлении, были найдены "документы, свидетельствующие о приобщении большого количества дорогостоящих объектов недвижимого имущества как на территории РФ, так и за ее пределами".

Следственный комитет пока не комментирует это дело.

СМИ напоминают, что в 2015 году настоятель Свято-Троицкой обители задержан за управление автомобилем после употребления алкоголя и неповиновение полицейским.

Согласно открытым данным, Николай Стремский родился в 1964 году в Казахстане, военную службу проходил в Афганистане, священный сан принял в 1987 году. С 1992 года он вместе с женой воспитывает 70 приемных детей из детских домов разных регионов России.

Реакция властей

"Мы поможем детям, решим все бытовые вопросы. Сегодня в Саракташе работают министры социальной защиты и образования. Они оценят в каких условиях и как воспитываются дети", - написал в "Инстаграме" губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

"Оценку произошедшему даст суд", - пишет губернатор.

Воспитанники Стремского не верят в то, в чем обвиняют священника, пишут "Открытые медиа". "Мы уже собрали ребят, готовы помочь", - сказал изданию его приемный сын Константин. "Может, он не святой, но изнасилование - это уже слишком", - заявила еще одна родственница Стремского (ее имя издание не называет).