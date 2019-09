Оренбургский священник из семьи с 70 приемными детьми обвинен в насилии

View this post on Instagram

Вопиющая тема стала главной в эти дни в области. Арест настоятеля Саракташской церкви Николая Стремского по обвинению в насилии к своим приемным детям. Следственные органы начали работу по этому делу, и оценку произошедшему даст суд. На мой взгляд, не имеет значения, кем работал или кем служил человек, совершивший преступление - священником, генеральным директором или дворником. У нас светское государство, и закон един для всех. Страшнее, что в самом низком преступлении подозревается отец. Тот, кто должен быть защитой и опорой - особенно для приемных детей, которых не раз обманывали взрослые. Церковь для нас – место, куда приходят за советом и помощью, ищут спасения. Так было и будет. Мы поможем детям, решим все бытовые вопросы. Сегодня в Саракташе работают министры социальной защиты и образования. Они оценят в каких условиях и как воспитываются дети. Но сложнее решить другой вопрос - показать ребятам, что мир может быть другим. И здесь важно участие всех. #паслер