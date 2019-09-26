Суд отложил пересмотр приговора актеру Павлу Устинову

Правообладатель иллюстрации Vladimir Gerdo/TASS Image caption После того, как дело Устинова вызвало возмущение в обществе, вторым его адвокатом стал Анатолий Кучерена (на фото слева), глава общественного совета при МВД России

Мосгорсуд отложил до понедельника рассмотрение жалоб на приговор актеру Павлу Устинову, которому Тверской суд Москвы дал 3,5 года лишения свободы - за то, что задерживавший его боец Росгвардии получил вывих при разгоне акции протеста. Приговор получил огромный резонанс, его обжаловала не только защита, но и прокуратура.

Суд объяснил свое решение отсутствием технической возможности изучить видео задержания актера, передает корреспондент Би-би-си. Суд первой инстанции отказался рассматривать это видео.

На прошлой неделе, 20 сентября, 23-летнего актера, в поддержку которого проходили пикеты у администрации президента России, выпустили из СИЗО. Он был освобожден под подписку о невыезде по решению того же Мосгорсуда. Об этом просила прокуратура.

Что было в суде

В начале заседания Мосгорсуда судья напомнила, что согласно обжалуемому приговору Устинов применил насилие, опасное для здоровья, в отношении представителя власти.

Заместитель генпрокурора Юрий Пономарев в своей апелляции не оспаривал доказанность вины Устинова, но считает, что 3,5 года колонии общего режима - слишком суровое наказание, и "возможно добиться перевоспитания осужденного без реального лишения свободы".

Тверской суд Москвы, по мнению прокуратуры, не учел характеристики, выданные Устинову, а также то, что он воспитывался в многодетной семье.

Адвокаты Устинова - Дмитрий Чешков и вступивший в дело уже после первого приговора Анатолий Кучерена - потребовали отменить приговор. В отличие от прокуратуры, они считают вину актера недоказанной.

Доказательств нет, видео задержания в суде первой инстанции не смотрели, показания сотрудников Росгвардии - надуманные и не соответствуют действительности, говорится в жалобе, поданной Кучереной. "Заседание суда первой инстанции проходило с обвинительным уклоном", - сказал в суде Чешков. О возмещении вреда и речи быть не может, добавил он.

"Мой подзащитный вину не признают. В чем здесь извинение может быть?" - сказал адвокат, когда встал вопрос, контактировал ли Устинов с потерпевшим, чтобы загладить свою вину.

"Я не виновен. Мне не за что извиняться", - сказал сам Устинов.

Правообладатель иллюстрации Vladimir Gerdo/TASS Image caption В Мосгорсуд на заседание по делу Устинова пришла уполномоченная по защите прав человека Татьяна Москалькова (на заднем плане справа)

Потерпевший - боец Росгвардии Алексей Лягин, получивший вывих - согласился с позицией прокурора о том, что 3,5 года за это - слишком суровое наказание.

Далее адвокат Чешков попросил посмотреть видео задержания Устинова, полученное от свидетелей защиты. Прокурор Анастасия Зверева не возражала против этого. А Лягин попросил посмотреть еще одно видео - и дал флешку. Защита Устинова выступило против того, чтобы смотреть видео потерпевшего, поскольку источник неясен.

Выяснилось, что для просмотра видео нет технических средств, поэтому суд перенес заседание на 30 сентября. Никто не был против.

При этом вопрос, следует ли приобщить к делу видеозаписи и какие именно ролики нужно изучить, суд еще не принял. С решения этого вопроса начнется заседание в понедельник.

После заседания Лягин отказался обсуждать с корреспондентом Би-би-си содержание видео, которое он принес в суд.

Дело Устинова

Устинов обвинялся по статье о причинении вреда здоровью представителя власти, опасного для его жизни (часть 2 статьи 318 УК РФ). По версии следствия, он оказывал активное сопротивление задерживающему его бойцу Росгвардии и вывихнул тому плечо.

Устинов вину не признавал и настаивал на том, что не участвовал в акции протеста. "Я стоял в стороне, в одной руке у меня был телефон, в другой наушники, меня заломили, начали бить специальными средствами, я не сопротивлялся ни разу", - говорил Устинов в Тверском суде Москвы.

По его словам, на Пушкинской площади, где произошло задержание 3 августа, у него была назначена встреча с другом, с которым он собирался обсудить подработку.

Поддержка актеров

23-летний Устинов - начинающий актер, снимался в сериале у американского режиссера и фильме Федора Бондарчука "Притяжение".

12 сентября в Тверской суд Москвы приходил руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин. "Я лично знаю Устинова, он учился на артиста в моем классе. Я могу за него поручиться и готов его поддержать", - говорил он. Позже Райкин записал видеообращение в поддержку Устинова.

"Я бы хотел, чтобы суд очень подробно разобрался в этой ситуации, я бы всех просил обратить на это внимание. Я бы хотел, чтобы человеку не ломали судьбу, не ломали жизнь. Я совершенно уверен, что он ни в чем не виноват, он абсолютно надежный, спокойный человек. Это недоразумение может окончиться трагически, я прошу всех помочь и сделать все, чтобы этого не случилось", - говорил Райкин.

Актеры провели серию одиночных пикетов в поддержку Устинова у приемной администрации президента России. Режиссер Андрей Звягинцев обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой найти "буквально 10 минут", чтобы посмотреть видео с задержанием Устинова.

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Судья Криворучко отказался от видео

В Тверском суде Москвы было показано видео задержания Устинова, на котором видно, как молодой человек пытается вырваться, а потом его валят на землю и бьют дубинками. Это видео ранее публиковала сестра Устинова. Как обращала внимание защита подсудимого, на нем видно только сам момент задержания.

Тверской суд при этом отказался рассматривать другое видео, на котором было видно, что бойцы Росгвардии набросились на Устинова, который стоял с телефоном и ничего не делал. Именно этот отказ вызвал большую волну возмущений. На этой неделе председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил, что, по его мнению, суд должен исследовать это видео.

Свидетели защиты и сам Устинов в ходе слушаний утверждали, что тот не выкрикивал никаких лозунгов и даже не видел, что к нему приближаются сотрудники Росгвардии, потому что смотрел в телефон.

После того, как судья Алексей Криворучко дважды отказался смотреть другие видеозаписи, адвокат Устинова просил его отвода.

В его приговоре было сказано, что действия росгвардейцев были проверены и признаны законными. Также в приговоре сказано, что Устинов был задержан за "нарушение общественного порядка", а удары дубинками были нанесены для того, чтобы "сопротивление было подавлено".

Версия омоновца

Потерпевший - боец Росгвардии Александр Лягин. Как говорила в ходе разбирательства прокурор, 3 августа, занимаясь защитой общественного порядка, он оказался у дома 18 корпус 1 по Тверской улице, где увидел Устинова, который якобы "был активным участником митинга".

Действуя в соответствии со своими полномочиями, Лягин "стал осуществлять мероприятия по задержанию" и взял Устинова левой рукой за правый локоть. Устинов же, "имея умысел на причинение вреда здоровью, оказал тянущее воздействие на плечевой сустав левой руки Лягина".

Таким образом, по мнению обвинения, Устинов "унизил честь и профессиональное достоинство" Лягина, а также "причинил ему нравственные страдания и телесные повреждения".

Сам Лягин на допросе в суде заявил, что решил задержать Устинова, поскольку тот выкрикивал оскорбительные лозунги в сторону власти. По словам Лягина, при задержании Устинов "активно пытался освободиться от захвата" и совершил движение корпусом, после которого росгвардеец почувствовал "щелчок в плече и небольшую боль". После задержания Устинова Лягин был направлен в больницу.