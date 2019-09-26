Умер экс-президент Франции Жак Ширак

Media playback is unsupported on your device Жан Ширак и лидеры государств

Бывший президент Франции Жак Ширак скончался на 87 году жизни.

"Президент Жак Ширак умер сегодня утром в окружении своей семьи", - сказал агентству Франс пресс его зять.

Жак Ширак занимал пост президента Франции два срока подряд, с 1995 по 2007 год. Это второй по продолжительности президентский срок в новейшей истории Франции. Дольше Ширака на этом посту провел только его предшественник, социалист Франсуа Миттеран.

Одними из главных проведенных им политических реформ стали сокращение президентского срока с семи до пяти лет и отмена обязательной службы в армии.

Жак Ширак также снискал широкую общественную поддержку, став первым французским лидером, который открыто признал участие его страны в депортации евреев в годы Второй мировой войны.

Кроме того, его жесткая позиция против участия Франции в операции НАТО в Ираке добавила ему популярности не только дома, но и за рубежом.

"Европа потеряла не только великого государственного деятеля, но и президент [Франции Эммануэль Макрон] потерял хорошего друга", - сказал председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Макрон выступит в вечернем эфире французского телевидения с речью в память Жака Ширака.

Экс-президент Франции Франсуа Олланд также выразил горечь утраты: "Я знаю, что сегодня народ Франции, каких бы убеждений ни придерживались его представители, потерял друга".

"Сегодня навсегда ушла часть моей жизни", - сказал другой бывший французский президент Николя Саркози. По словам Саркози, Ширак воплощал собой истинную Францию, все те ценности, которые прославили ее во всем мире.

От голлиста до евроэнтузиаста

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Жак Ширак родился в 1932 году в семье банковского управляющего.

До того как стать президентом, успел поработать на постах премьер-министра страны и мэра Парижа. Должность мэра он занимал весьма длительное время - с 1977 по 1995 год.

В 2011 году он оказался в центре коррупционного скандала и был приговорен к двух годам условного срока по обвинениям, относящимся к периоду его работы мэром. Он был признан виновным в нецелевой растрате бюджетных средств.

Начав свою политическую карьеру убежденным последователем идеи Шарля де Голля о полной национальной независимости Франции от любой иностранной державы, с годами он признал преимущества создания Евросоюза и активно агитировал за принятие конституции Евросоюза.

Однако народ Франции не поддержал идею конституции на референдуме 2005 года. Документ был подписан, но в силу так и не вступил.

Тогда же, в 2005 году, Жак Ширак перенес инсульт, а в 2014-м его супруга Бернадетт сказала, что он больше не будет выступать на публике из-за проблем с памятью.

С тех пор и до самой смерти состояние здоровья Жака Ширака все время ухудшалось.