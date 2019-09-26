"Известия" уволили журналиста, раскритиковавшего Шойгу

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Колонка вышла после большого интервью Сергея Шойгу

Военный обозреватель "Известий" Илья Крамник уволен из штата редакции. 24 сентября журналист написал колонку "Пиар и его команда: достижения Сергея Шойгу на посту министра обороны", в которой подверг критике то, как ведомство освещает свою деятельность, а также усомнился в том, что реформа армии является в полной мере заслугой нынешнего министра обороны.

Материал был опубликован, но спустя несколько часов по интернет-адресу статьи появилась пустая страница с надписью "Вы не авторизированы для доступа к этой странице". Корреспондент Би-би-си успел прочитать статью на сайте "Известий" до ее удаления. Копию текста можно найти в новостных агрегаторах; кроме того, автор выложил ее в своем "Фейсбуке".

Новостным поводом для колонки Крамника послужило интервью, которое Сергей Шойгу дал газете "Московский комсомолец". Оно было опубликовано в воскресенье, 22 сентября.

Причины увольнения

В пресс-службе "Известий" Русской службе Би-би-си рассказали, что контракт с журналистом истек 24 сентября и не был продлен, поскольку "автором были нарушены корпоративные стандарты работы".

Правообладатель иллюстрации Ilya Kramnik Image caption Илья Крамник

"Публичное обсуждение решений редакции и публикация материала вопреки принятому редколлегией решению являются абсолютно недопустимыми для действующих сотрудников", - сказали в пресс-службе.

Сам же материал был удален с сайта потому, что "не соответствовал редакционным стандартам издания", сообщили в "Известиях". Там настаивают на том, что решение было принято редакцией без давления со стороны каких-либо внешних источников.

"Решение это приняла редакционная коллегия, которая сочла материал недостаточно проработанным и изобилующим мнениями автора, а не фактами. Никаких звонков из каких-либо ведомств относительно этого материала нам не поступало, все решения в холдинге в части редакционной политики принимаются исключительно редакцией", - говорится в ответе пресс-службы.

Сам Крамник сказал Би-би-си, что претензий к статье у редактора, который принимал решение о публикации, не было. "Мне сказали - отличная статья", - рассказал он. По словам Крамника, уже после публикации ему предлагали отредактировать материал, однако он отказался менять формулировки, отчасти из-за того, что материал уже вышел.

О чем говорилось в колонке?

В тексте на сайте "Известий" Крамник писал, что реформа российской армии, которая началась в конце 2000-х годов, не может считаться заслугой нынешнего министра обороны в полной мере, поскольку ключевые решения, которые повлияли на нее, были приняты предыдущим министром Анатолием Сердюковым.

По мнению автора, оснащение российской армии новым вооружением и военной техникой, которое особенно ярко проявилось после назначения Сергея Шойгу на пост министра, также следует отнести на счет Сердюкова, поскольку что большинство военных контрактов имели "длинный цикл исполнения" и заключены были еще при нем.

Правообладатель иллюстрации Alexey Nikolskiy/TASS Image caption По мнению журналиста Ильи Крамника, основным содержанием деятельности министра Шойгу (крайний справа) является пиар

Кроме того, в материале говорилось о том, что при Шойгу "военное ведомство практически отказалось от формата диалога, перейдя в основном к пропагандистским формам информационной активности".

"Серьезное место в информационном поле заняли такие объекты, как парк "Патриот", построенный в Подмосковье, а затем получивший филиалы по всей стране, детско-юношеская военно-патриотическая организация "Юнармия" и, конечно же, главный храм Вооруженных сил", - написал он.

Крамник также написал, что министерство обороны при Шойгу практически прекратило диалог с прессой и обществом о состоянии вооруженных сил.

"[В] обществе и ключевых СМИ фактически не осталось организованной информационной оппозиции действующему руководству военного ведомства, с которой требовалось бы дискутировать и которую нужно было бы в принципе принимать в расчет", - сделал вывод журналист.