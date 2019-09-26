"Пример оргпреступности Трампа". В США расследуют шантаж Трампа в отношении Украины

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В Палате представителей США проходят слушания, на которых конгрессмены в деталях рассматривают так называемую жалобу разоблачителя, а иными словами - поступивший из надежного источника сигнал о неправомочности действий президента США Дональда Трампа.

Речь идет о телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Именно этот разговор стал поводом для запущенного накануне процесса импичмента президенту Трампу.

Разговор состоялся 25 июля, и его содержание сразу вызвало ряд вопросов у сотрудника разведки, имя которого не раскрывается.

Когда позднее стало известно, что администрация президента распорядилась засекретить любые данные об этом разговоре, вышеупомянутый сотрудник удостоверился, что его подозрения небеспочвенны, и подал жалобу осведомителя.

В частности, в разговоре с Зеленским Трамп завуалированно просил найти компромат на наиболее возможного кандидата в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года Джо Байдена.

Показания по этому делу в конгрессе дает временный глава Национальной разведки Джозеф Магуайр. Он был назначен Трампом на эту должность 8 августа, а уже 12 августа к нему в руки попало заявление разоблачителя.

Претензии конгрессменов к Магуайру заключаются в том, что получив этот документ, он первым делом отправился в Белый дом, к людям, которые, по сути, обвиняются в нем в неправомочных действиях, хотя должен был сразу передать информацию конгрессу. Его также подозревают в том, что он пытался скрыть дело от конгрессменов.

Магуайр оправдывается тем, что в тот момент он только вступил в должность, еще не успел разобраться во всех тонкостях и по многолетней привычке военного морского офицера проявил предусмотрительность и субординацию.

"Организованная преступность Трампа"

Слушания начались с выступления председателя комитета по разведке Палаты представителей, демократа Адама Шиффа, который назвал действия Дональда Трампа классическим примером организованной преступности.

"Если вкратце, то президент Трамп дает понять буквально следующее: "мы всячески поддерживали вашу страну, как никто другой, но сейчас мне нужна взаимная услуга - накопайте грязи на моего политического оппонента. Я вас свяжу с нужными людьми, например, с генпрокурором США, с моим генпрокурором, Биллом Барром - у него огромный вес в правовой системе. А еще с Руди Джулиани, он вам очень понравится. И не звоните мне больше, я вам сам позвоню, когда вы сделаете то, что я прошу".

В заявлении разоблачителя говорится, что Трамп лично распорядился приостановить помощь Украине незадолго до 25 июля, когда у него состоялся телефонный разговор с президентом Украины.

Накануне Палата представителей обнародовала сокращенную версию текста заявления. В нем, в частности, разоблачитель говорит следующее:

"В процессе исполнения моих официальных обязанностей, я получил информацию от многих сотрудников правительства, что президент Соединенных Штатов использует свои властные полномочия, чтобы просить о вмешательстве иностранного государства в американские выборы-2020. Вмешательство включает, наряду с прочим, оказание давления на иностранное государство, чтобы оно провело расследование одного из главных местных соперников президента. Личный адвокат президента мистер Рудольф Джулиани - центральная фигура в этих усилиях. Складывается впечатление, что в это вовлечен и генпрокурор Барр".

С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь.

Магуайр на сковородке

В ходе слушаний Магуайр согласился, что содержание жалобы имеет важное государственное значение, но затруднился ответить, что толкнуло его пойти на явный конфликт интересов, принеся текст документа в администрацию Трампа.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Оправдываясь перед конгрессменами, Джозеф Магуайр сказал, что совсем не рад тому обстоятельству, что в данный момент к его персоне прикованы все взгляды в стране, и он никогда не поставил бы себя в такое положение умышленно

"Вы обсуждали этот документ непосредственно с Дональдом Трампом?" - спросил конгрессмен Шон Патрик Малони.

"Я возглавляю Национальную разведку. Я разговариваю с президентом часто и о многом, но мои разговоры с ним - строго конфиденциальны", - ответил Магуйар.

"Вы же понимаете, что мы не спрашиваем у вас о содержании ваших бесед с президентом. Нас не интересуют вопросы нацразведки, международной политики или работы центра по контртерроризму. Мы лишь хотим знать, обсуждали вы с президентом этот вопрос или нет", - вмешался председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф.

"Вы можете сказать: "нет, я это с ним не обсуждал", если таков ответ на наш вопрос. Это никак не нарушает условий конфиденциальности. Или вы можете сказать: "я с ним это обсуждал, но не стану вдаваться в детали нашей беседы". На этот вопрос вы вполне можете ответить", - не отступал Шифф.

Но Магуйар от ответа ушел.

Конгрессвумен Вэл Демингс подошла к обсуждаемому вопросу с точки зрения морали: "Директор Магуайр, вы же согласитесь с тем, что Украина очень зависит от США, мы помогаем им по-разному, в том числе защищать себя. Основываясь на вашем многолетнем военном опыте и на том, чем вы сегодня занимаетесь, прокомментируйте, пожалуйста, насколько для Украины важна помощь Соединенных Штатов".

По мнению Демингс, Дональд Трамп и его соратники разработали целую схему, как заставить зависимое государство выполнить их волю. Ранее конгрессмен Малони упомянул, что сумма помощи Украине, которую Трамп распорядился придержать, составляет 391 миллионов долларов.

Отвечая Демингс, Магуйар сказал, что подробности касательно помощи Украине стали известны ему лишь накануне, а когда он шел к Трампу, он об этом не знал.

Что в остатке?

Основной вывод, который сделали конгрессмены по итогам слушаний, заключается в том, что из-за весьма противоречивых действий Джозефа Магуайра столь важная информация о президенте чуть не ускользнула от внимания конгресса.

По их мнению, история со звонком всплыла лишь благодаря бдительности генерального инспектора разведывательных служб США Майкла Аткинсона, который написал в комитет по разведке два письма.

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В первом он уведомлял комитет, что 12 августа к нему в руки попала жалоба, которая кажется ему заслуживающей внимания. А во втором доводил до сведения, что и.о. директора национальной разведки Джозеф Магуйар (назначенец Трампа) не разрешает передать жалобу конгрессу, хотя этого требует закон.

Кроме того участники слушаний в четверг выразили опасения, что данная ситуация может лишить мотивации других разоблачителей, которые подумают, что их жалобу могут так же попытаться скрыть, и архиважная информация так и не дойдет до сведения конгресса.

Конгрессмены взяли с Джозефа Магуайра слово сделать все, что в его силах, чтобы защитить разоблачителя и генерального инспектора Майкла Аткинсона от возможной мести со стороны окружения президента.

В конце слушаний председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф извинился перед Украиной и заверил украинских партнеров, что США всецело поддерживают их борьбу с Россией, борьбу с коррупцией и желание построить демократическое общество.

По словам Шиффа, нынешний президент США своими действиями дискредитировал понятие демократии, но состоявшиеся слушания - наилучший пример того, что американская демократия жива.