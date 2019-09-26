В Италии разрешили эвтаназию. В особых случаях

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Активиста Марко Капатто после смерти известного диджея обвинили в подстрекательстве к самоубийству. Конституционный суд встал на его сторону

Помощь человеку в уходе из жизни не преступление, если он испытывает "невыносимые страдания", постановил Конституционный суд Италии, узаконив таким образом эвтаназию в исключительных случаях.

Суд вынес решение в связи со скандальной смертью Фабиано Антониани - диджея Fabo, который прошел процедуру эвтаназии в швейцарской клинике в 2017 году. За три года до этого Антониани попал в автокатастрофу, после которой потерял зрение и способность двигать руками и ногами.

В поездке в Швейцарию диджея сопровождал активист и сторонник эвтаназии Марко Каппато. После возвращения против Каппато подали иск в миланский суд, который в свою очередь попросил Конституционный суд прояснить законы об эвтаназии.

В стране, где традиционно сильны позиции Римской католической церкви, добровольный уход диджея из жизни вызвал ожесточенные споры. Церковь считает эвтаназию аморальной и равноценной самоубийству, которое запрещено религией.

В четверг в церкви заявили, что недовольны решением Конституционного суда, принятым менее недели спустя после того как папа Франциск, выступая перед аудиторией медицинских работников, призвал их "не поддаваться искушению" удовлетворить желание тяжелобольного человека уйти из жизни.

"Медицина, по определению, это служение человеческой жизни", - сказал он, цитируя Иоанна Павла II. "От каждого врача требуется полное уважение к человеческой жизни".

Что означает решение суда?

В постановлении Конституционного суда Италии сказано, что эвтаназия должна быть разрешена законом, но только в исключительных случаях, например, если пациент находится в крайне тяжелом неизлечимом состоянии, которое причиняет ему физические и психологические страдания, "которые он считает невыносимыми".

Активист Каппато, присутствовавший на заседании Конституционного суда, заявил, что решение "принесло больше свободы всем, даже тем, кто с ним не согласен.

"Совет судей решил: люди, попавшие в такое же положение как Fabo, имеют право на помощь", - написал активист в "Твиттере".

Каппато грозило 12 лет тюрьмы за подстрекательство к самоубийству. Теперь его, вероятно, оправдают.

Решение Конституционного суда должен в ближайшее время обсудить итальянский парламент.

Что случилось с диджеем Fabo

13 июня 2014 года известный итальянский диджей и продюсер возвращался домой из миланского клуба. Он потерял контроль над автомобилем и врезался в другую машину.

Из-за травмы позвоночника он потерял способность двигать руками и ногами и ослеп. Музыкант не мог самостоятельно дышать и принимать пищу.

Антониани говорил, что его состояние причиняет ему невероятные моральные и физические страдания. Он пытался добиться права на эвтаназию в итальянской клинике, но ему это не удалось. Тогда он решил умереть в Швейцарии.

"Наконец-то я в Швейцарии, к сожалению я попал сюда сам, без помощи моей страны", - заявил Антониани в аудиосообщении, которое вскоре поле его смерти было опубликовано в соцсетях.

Image caption "Боль сделала мою жизнь адом", - рассказал диджей перед смертью

Антониани умер 27 февраля 2017 года, в возрасте 40 лет.

Его девушка, Валерия Имброньо, одобрила решение Конституционного суда.

"Его тело превратилось в клетку. Он жил в этой тюрьме два года и девять месяцев. Если человек в таком состоянии хочет умереть дома, то я считаю, что запрещать ему это сделать крайне нечестно," - сказала она.