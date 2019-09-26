Россиянам запретят курение на балконах. Оно подпадает под категорию "открытое горение"

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Новые требования пожарной безопасности запрещают россиянам курение на балконах квартир, общежитий и гостиниц, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Курение на балконе подпадает под категорию "открытого горения", соответственно, оно тоже будет запрещено", - уточнили в ведомстве.

Изменения вступят в силу в течение 10 дней после подписания правительством соответствующего постановления.

Ранее сообщалось, что российское правительство одобрило ряд требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности. Они запрещают разводить открытый огонь на балконах - в частности, жарить там шашлыки и зажигать свечи.

Также вводятся новые требования к обеспечению пожарной безопасности медицинских учреждений и кинотеатров. Так, кинотеатры будут обязаны перед сеансами информировать зрителей о действиях в случае пожара, а палаты для детей и тяжелобольных в больницах будут размещаться преимущественно на первом этаже.

Новые правила вступят в силу с 1 октября. Ответственность за нарушения предусмотрена статьей 20.4 КоАП ("Нарушение требований пожарной безопасности"), которая предусмтаривает штрафы для физических лиц в размере до 3 тысяч рублей и до 5 тысяч рублей в случае возникновения пожара.

Ранее опрошенные агентством РИА Новости юристы отмечали, что в документе нет четкого определения термина "открытый огонь", поэтому юридически курение нельзя считать запрещенным.

Эксперты также отмечают, что пока не ясно, каким образом будет осуществляться контроль за соблюдением новых норм, однако прецеденты уже были.

В ноябре 2017 года Верховный суд обязал новосибирского курильщика выплатить пострадавшему от табачного дыма соседу 5 тысяч рублей. Истец получил компенсацию в 50 раз меньше, чем требовал, и на момент решения суда даже успел переехать.

Согласно данным, опубликованным в четверг на портале государственной статистики, почти треть пожаров в России происходит в результате неосторожного обращения с огнем.