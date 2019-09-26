Уволенные из-за дела Голунова полицейские потребовали восстановления на службе

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Трое полицейских, уволенных из-за уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, через суд потребовали восстановить их на службе, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

Иски подали полковник Андрей Щиров, сержант Роман Феофанов и оперативник Максим Уметбаев, а ответчиками выступают управление МВД по Москве и УВД по ЗАО Москвы.

"Первые два истца требуют восстановить их на службе "в связи с признанием приказа об увольнении недействительным". Категория дела Уметбаева указана как "иные споры по делам о восстановлении на государственной службе", - уточнили в суде.

Как сообщили агентству ТАСС в пресс-службе, первое судебное заседание по иску Феофанова прошло 25 сентября, 2 октября суд продолжит его рассмотрение. В тот же день пройдет и рассмотрение иска Щирова, а исковое заявление Уметбаева суд рассмотрит 27 сентября. Заседание пройдет в закрытом режиме.

Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. В полиции заявили, что при досмотре у него нашли пять пакетов с мефедроном, а при обыске дома - более пяти граммов кокаина и электронные весы.

Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, хотя следствие настаивало на заключении журналиста в СИЗО.

Задержание Голунова вызвало общественный резонанс - за него вступились не только коллеги, в том числе с федеральных телеканалов, но также политики и артисты.

11 июня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что уголовное преследование спецкора "Медузы" прекращено "из-за недоказанности его причастности к совершению преступления". В тот же день он вышел на свободу.

Через два дня после этого президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении двух генералов полиции - начальника УВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков главного управления МВД по Москве Юрия Девяткина.

В середине июля стало известно, что четыре сотрудника управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы такжы были уволены из-за задержания Голунова.