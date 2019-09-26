Полиция, пенсионеры, гостелевидение. На что Россия потратит бюджет-2020

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Расходы на гостелевидение и охрану порядка растут опережающими темпами

Российские власти увеличат ассигнования на правоохранительную систему и гостелевидение в бюджете 2020 года, сверстанном под шум протестных акций в Москве. И рассчитывают на неожиданно существенное замедление инфляции, что позволит сэкономить на индексации расходов, однако ставит под сомнение рост доходов за счет оживления экономики.

В обнародованном проекте расписаны затраты российской казны на следующие три года. Шестая часть ежегодных расходов, или более 3 трлн рублей, осталась засекреченной.

Сэкономить на инфляции

В основе федерального бюджета лежит прогноз роста потребительских цен на 3% в следующем году. Замедление инфляции оказалось радикальнее предыдущих оценок, то есть, правительство ожидает еще большего ослабления потребительского спроса.

Зачем правительство закладывает такую низкую инфляцию? По мнению главного экономиста "Альфа-банка" Наталии Орловой, это позволит снизить расходы за счет меньшей индексации. Но власти тем самым рисуют не самый благоприятный сценарий развития российской экономики.

"Возникает впечатление, что трехпроцентный прогноз заточен на сценарий жесткого действия Центрального банка и заниженного финансирования национальных проектов. Не очень понятно тогда, откуда берется рост", - объясняет Орлова.

Национальные проекты - основной инструмент бюджетного стимулирования экономики ради ускорения роста и увеличения доходов населения, как велел президент Владимир Путин "майским указом" после избрания на очередной срок в 2018 году.

На совещании у Путина в среду министр экономического развития Максим Орешкин сказал, что уже в этом году годовая инфляция сократится примерно до 3,6%, а в первом квартале следующего года будет ниже 3%. У Центрального банка другой прогноз: 4,0-4,5% по итогам текущего года и около 4% в следующем.

В Райффайзенбанке подсчитали, что сейчас инфляция "замерла" примерно на уровне 4,1% в год, если исключить эффект от сезонного снижения цен на фрукты и овощи.

Дорогая охрана

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption Полицейские жаловались на стресс и переработки из-за массовых протестов в Москве

Правительство планирует в ближайшие три года все больше тратить на правоохранительную систему и внутреннюю безопасность. Если в 2019 году на эти цели было отписано 1,39 трлн рублей, то в следующем - уже 1,46 трлн рублей.

Расходы будут расти ежегодно.

На несколько миллиардов рублей вырос бюджет Следственного комитета и прокуратуры. Органы внутренних дел получат на 21 млрд рублей больше, чем в этом году. Финансирование Росгвардии будет увеличиваться примерно на 10 млрд рублей в 2020-2023 годах.

Власти таким образом ежегодно планируют плавно повышать расходы на правоохранительную систему. Сейчас она получает каждый десятый рубль открытых расходов казны - и неизвестную долю засекреченной части бюджета.

Увеличение финансирования правоохранительных органов происходит на фоне массовых протестов в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму, и громких процесов над бизнесменами, включая дело главы фонда Baring Vostok Майкла Калви.

$1 млрд на гостелевидение

Проект бюджета на 2020 год обещает средствам массовой информации 20-процентный рост господдержки. Львиную долю получат лояльные и подконтрольные Кремлю телеканалы.

Еще год назад правительство собиралось потратить на эти цели 75,6 млрд рублей, а затем сокращать финансирование. Однако в 2020 году оно превысит 90 млрд рублей.

Телеканалы получат из казны почти $1 млрд

Расходы на оборону вырастут, но немного

Доля оборонных расходов вырастет с 2,4% ВВП в 2020 году до 2,6% в 2022 году, пишет "Коммерсант" со ссылкой на пояснительную записку к бюджету (она пока не опубликована).

В обнародованной открытой части бюджета расходы по разделу "Национальная оборона" в 2020 году составляют почти 1,07 трлн рублей (0,9% ВВП согласно прогнозу), а к 2022 году показатель увеличивается до 1,11 трлн рублей.

Расходы на оборону незадолго до публикации бюджета активно обсуждались в соцсетях. Поводом к этому стала заочная перепалка министра обороны Сергея Шойгу с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, который известен своей критикой завышенных военных затрат.

Шойгу назвал тезис об избыточных расходах на оборону старомодным, а Кудрин ответил, что проблема больше не актуальна. Расходы на оборону действительно снизились с 4,4% ВВП в 2016 году до 2,7% в 2018 году.

Сколько потратят на пенсии

Расходы по статье "Развитие пенсионной системы РФ" в 2020 году составят 3,1 трлн рублей. Это почти 20% всей открытой части бюджета. Затраты по этой статье за три года составят почти 9 трлн рублей.

Пенсионные расходы в целом сопоставимы с затратами на оборону, если учитывать, что большая часть военных расходов засекречена.

Например, в пояснительной записке к прошлогоднему проекту бюджета указывалось, что затраты на "Национальную оборону" в 2019 году должны составить 2,9 трлн рублей, а на "Развитие пенсионной системы РФ" - 3,1 трлн рублей.

Какую часть расходов закрывают?

В открытой части бюджета на 2020 год подробно расписываются затраты на 16,18 трлн рублей. При этом в целом расходы бюджета в этом году составят 19,5 трлн рублей, говорится в законопроекте. Таким образом, затраты на 3,32 трлн рублей пока остаются закрытыми.

Эксперты ранее критиковали правительство за закрытость бюджета. В 2019 году секретные ассигнования также составляют около 17% всех расходов федерального бюджета.

"Доля закрытых расходов в российском бюджете по-прежнему более чем на порядок превосходит аналогичные показатели государственных финансов в развитых странах", - писали в прошлом году экономисты РАНХиГС.

По их мнению, сложившаяся практика засекречивания расходов федерального бюджета противоречит закону "О государственной тайне". В этом законе указывается, что секретными должны быть только расходы "в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, а также в области противодействия терроризму".

Другие эксперты не находят повода для беспокойства.

"Я не вижу в этом проблемы, потому что доля [закрытых расходов] стабильная, - говорит экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов. - Там есть военные разработки, НИОКР. Если бы эта доля сильно менялась, то можно было бы сомневаться в прозрачности бюджета. Но она относительно стабильна во времени".