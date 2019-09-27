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В пятницу в США продолжатся разнообразные события, связанные с импичментом президента Дональда Трампа.

В четверг показания в комитете Палаты представителей по разведке дал и.о. директора национальной разведки Джозеф Магуайр. Одновременно, был опубликован полный текст жалобы сотрудника спецслужб по поводу телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 октября.

С этой жалобы, собственно, и начался скандал. Об авторе документа известно, что это сотрудник ЦРУ, в прошлом направлявшийся на работу в Белый дом, но во время разговора Трампа и Зеленского не присутствовавший. Первой об этом сообщила New York Times, позже эту информацию подтвердили и другие СМИ.

Процесс импичмента инициировало демократическое большинство в Палате представителей. Уже в среду число конгрессменов, готовых проголосовать за импичмент Трампа, достигло заветной цифры 218, достаточной для того, чтобы вопрос об отрешении президента от должности должен был рассмотреть Сенат. Но в Сенате для смещения президента необходимо уже 67 голосов, тогда как у демократов и их союзников всего 47. Среди республиканцев сторонников этой инициативы пока мало. Ни одного американского президента в истории не удавалось лишить должности путем импичмента.

К вечеру появились два опроса, проведенные после запуска процесса импичмента и показывающие, что и в американском обществе значительного изменения настроений по этому поводу пока не произошло. Опрос NPR/PBS/Marist показывает, что 49% американцев одобряют процесс подготовки импичмента, а 46% - не одобряют. По опросу Huffington Post/YouGov, 47% респондентов заявили, что Трамп должен быть смещен путем импичмента, что немногим выше, чем 43% в начале сентября.

Прирост достигнут за счет более высокого уровня поддержки среди демократов; даже среди независимых американцев, не говоря уже о республиканцах, противников импичмента чуть больше, чем сторонников.

Украина в ловушке

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В результате скандала вокруг Дональда Трампа Украина оказалась в ловушке. Президент Украины Владимир Зеленский не может позволить себе испортить отношения с Трампом, который, в свою очередь, судя по всему, хотел бы умиротворить российского президента, пишет Financial Times.

Трамп обвиняется в том, что оказывал давление на Украину, с тем чтобы та расследовала деятельность члена семьи Джо Байдена, на данный момент ведущего политического соперника Трампа. Представители Украины пока делают все возможное, чтобы их страна не оказалась втянутой во внутриамериканский политический конфликт. Но Киев опасается, что малоэффективная администрация в Белом доме готова улучшать отношения с Россией за счет Украины.

Опять отсрочка брексита?

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После того, как Верховный суд Великобритании постановил, что премьер-министр Борис Джонсон незаконно временно распустил парламент, стало ясно, что необходимы новые всеобщие выборы, а также отсрочка брексита, как минимум на несколько месяцев, пишет Financial Times. Другими словами, судьба Великобритании сейчас в руках остальных 27 стран ЕС.

Да, им надоело уже несколько лет разбираться с брекситом. Но им также будет сложно отказать Британии в отсрочке, так как в таком случае именно Евросоюз просто выгонит Великобританию из своего состава на фоне беспрецедентного политического кризиса в Соединенном Королевстве.

Что может предложить Лондон в обмен на отсрочку? Не так много. Но отсрочка позволит провести новые выборы, и, возможно, парламент нового созыва сумеет вывести страну из тупика. Но может быть и нет. Остается лишь надеяться, что будет объявлен новый референдум, но гарантий этого нет.

Европа готовится к открытому столкновению с Борисом Джонсоном на октябрьском заседании Европейского совета, пишет Daily Telegraph. Газета цитирует неназванных представителей ЕС, которые говорят, что просто впали в отчаяние, видя, как ведет себя Джонсон в британском парламенте, так как он явно не желает заручиться поддержкой оппозиции.

По их словам, стало ясно, что британский премьер-министр не пользуется достаточной поддержкой депутатов парламента и будет не в состоянии убедить их проголосовать за какое бы то ни было соглашение с ЕС по брекситу.

Европейские дипломаты сейчас рассматривают возможность того, что на пороге ЕС появится страна, отказывающаяся сотрудничать с Евросоюзом. Страна эта - Великобритания.

Труляля

Журнал Economist опубликовал на своей обложке карикатуру на Бориса Джонсона и Дональда Трампа в виде персонажей Траляля и Труляля из "Алисы в зазеркалье".

В "Фейсбуке" журнал пишет, что американский президент и британский премьер-министр идут наперерез демократическим институтам своих стран.

Никакого Баку

Лондонский суд постановил, что Замира Хаджиева, жена азербайджанского банкира, может остаться в Великобритании, пишет Times. Хаджиева стала первой иностранкой в Британии, источники богатства которой потребовало раскрыть Национальное агентство по борьбе с преступностью.

За время своего пребывания в Британии она потратила 16,5 млн фунтов стерлингов в одном лишь универмаге Harrods. Власти Азербайджана обвиняют ее в коррупции и требуют ее выдачи.

Ее имущество в Великобритании на сумму в 20 млн фунтов было заморожено. Азербайджанские власти потребовали ее выдачи, но судья в Вестминстере заявил, что экстрадиция нарушит ее права, так как у нее нет шанса предстать перед непредвзятым судом на родине.

Судья также предупредил Хаджиеву, что возможна апелляция на его решение, и отпустил ее под залог в полмиллиона фунтов стерлингов.

Из Донецка в Элисту

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дмитрий Трапезников в свою бытность в ДНР

Депутаты Элисты, столицы Калмыкии, избрали на пост временно исполняющего обязанности мэра города Дмитрия Трапезникова, который в относительно недавнем прошлом был временно исполняющим обязанности главы самопровозглашенной ДНР, пишут "Ведомости", ссылаясь на сайт администрации Элисты.

Трапезников временно возглавлял ДНР после того, как в результате взрыва погиб тогдашний лидер этого образования Александр Захарченко. Через неделю Трапезникова на посту сменил Денис Пушилин.

Тет-а-тет Помпео и Лаврова

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Последний раз Помпео и Лавров встречались в Сочи

В пятницу в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН встретятся госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Последний раз они встречались в мае, в Сочи. Обоим министрам есть о чем поговорить.

С мая США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это, в свою очередь, породило опасения о начале новой гонки вооружений, несмотря на то, что президент Трамп заявляет, что хотел бы лучших отношений с Владимиром Путиным.

По стопам Греты

Правообладатель иллюстрации Grenpeace Russia Image caption Протест во Владивостоке 20 сентября

Активисты в 21 городе России намерены присоединиться к глобальным протестам против изменения климата, известными под общим названием "Пятницы ради будущего". В рамках протестов должны пройти марши, а также индивидуальные пикеты.

В Москве объявлено о "креативной протестной акции" на одном из стадионов, хотя городские власти разрешают лишь одиночные пикеты.

Всем на улицу?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Протесты в Каире 20 сентября

Египетский бизнесмен и актер Мохаммед Али, бежавший из страны, призывает провести миллионный марш протеста против правительства Абдул Фаттаха Сиси. Протесты длятся уже более недели, и задержаны не менее 1000 человек.

Демонстрации начались после того, как Мохаммед Али разместил в интернете видеообращения, в которых он обвиняет президента в том, что тот живет в роскоши, в то время как большинство египтян остаются в бедности.

Сиси пришел к власти после военного переворота в 2014 году, когда он сверг первого демократически избранного президента Египта Мохаммеда Морси. С тех пор демонстрации протеста были крайне редки.

Трамп и Зеленский: что это значит?

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Белый дом обнародовал стенограмму беседы президентов Трампа и Зеленского, которая состоялась в июле.

Противники Трампа уверены, что стенограмма подтверждает, что президент обратился за помощью к лидеру другой страны, чтобы найти компромат на своего на сегодняшний день главного политического соперника на предстоящих в следующем году выборах.

Его сторонники утверждают, что Трамп ничего предосудительного не сделал.

Анализ вашингтонского корреспондента Би-би-си Энтони Зуркера:

Трущоба лучше Тадж-Махала

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Не все экскурсионные компании разрешают фотографировать

Какую достопримечательность в Индии по-вашему посещает больше всего туристов? Тадж-Махал? Нет. На самом деле это трущоба Дхарави в Мумбаи. Здесь в центре огромного города в кое-как построенных домах без водопровода и канализации живет почти миллион человек. Некоторые компании предлагают туристам транспорт с кондиционером и обед в специально подобранной хибаре.

Как можно ругаться в британском парламенте

Депутаты парламента Великобритании все более и более агрессивно обращаются друг к другу.

Бен Тавенер провел политико-лингвистический анализ изменившейся лексики парламентариев.

Media playback is unsupported on your device Какими словами ругаются британские депутаты

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Дайджест подготовили Павел Феденко и Борис Максимов, Би-би-си