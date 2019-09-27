В России запрещают курение на балконах. Это вообще законно?

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В российские правила противопожарной безопасности постановлением правительства внесены изменения. В поправках говорится, что запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.

Как уточнили в МЧС России, что запрет касается и курения, но направлен прежде всего не на борьбу с курильщиками, а на повышение культуры противопожарной безопасности.

В ведомстве считают, что благодаря новым нормам пострадавшим будет легче взыскивать потери с виновного лица, потому что ранее привлечь к ответственности виновника не представлялось возможным.

В Кремле поддержали введение запрета на курение на балконах жилых домов, президент России Владимир Путин всегда отрицательно относился к курению, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни. Мы знаем, сколько возникает пожаров, многие из них имеют весьма трагические последствия, общественный резонанс, поэтому любая спасенная жизнь оправдывает подобные решения", - сказал Песков журналистам.

Русская служба Би-би-си спросила юристов, почему запрет вводится постановлением правительства, действительно ли курение можно приравнять к открытому горению и как будут обоснованы штрафы за нарушения.

Евгений Антонов, юрист

25 апреля 2012 года издано постановление правительства, которым утверждены правила противопожарного режима в Российской Федерации. Сейчас постановлением правительства от 20 сентября 2019 года внесены изменения в эти правила.

Получается, что изначально это было оформлено как постановление правительства и не носило силу федерального закона, как закон об ограничении табака. Наверное, это сделано для удобства, потому что во все эти правила и режимы очень часто вносятся изменения и так их легче вносить. Для этого не нужна законотворческая инициатива, собирать Госдуму, проходить три чтения, Совет Федерации, подпись президента.

Эти правоотношения отличны от закона об ограничении потребления табака, они менее приближены к человеку, они больше исходят из технических норм и правил противопожарного характера.

Первое, что бросается в глаза. Запрет только на открытый огонь. То есть процессы тления, искрения, замыкания, процессы выделения тепла без выделения пламени - разрешены.

Второе, что бросается в глаза. Запрещено использование открытого огня только на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий, номеров гостиниц. Но очень много помещений под жилые и нежилые цели продаются в формате апартаментов, постановление их обошло.

В жилых домах есть пожарные балконы и лоджии - получается, что там можно использовать открытый огонь, в апартаментах - тоже. Офисы, конференц-залы, бизнес-центры - тоже можно.

Эдуард Сухарев, адвокат член президиума движения за права курильщиков

МЧС как часть правительства России имеет право вносить изменения в свои правила, правила противопожарной безопасности. Сперва издают постановление правительства, вносят изменения в правила. Потом выходят с поправками в Госдуму, чтобы внести изменения в КоАП или в закон. Скорее всего, второй шаг будет вот этот. Я предполагаю.

В КоАП есть статья о нарушении правил пожарной безопасности - и в ней прописана ответственность. Как они, видимо, хотят сделать? Если вас застукали курящим на балконе, они будут применять вот эту статью КоАПа и ссылаться на это постановление правительства. Тогда могут и не выходить в Госдуму - штрафы будут обосновываться постановлением правительства и КоАПом, будут ссылаться на эту статью.

Обжаловать можно все, любой протокол об административном правонарушении можно обжаловать в суде. Но курение не связано с открытым огнем, тут дьявол в деталях, суды будут ломать голову. Сигарета же тлеет, а не горит.

Либо правительство выходит с законодательной инициативой и вносит изменения в федеральный закон, который и вводит штрафы (что было бы и правильнее, и логичнее), либо в правительстве не уверены, что депутаты примут эти поправки, и поэтому решили действовать так, приняв постановление и применяя статью КоАП.

Андрей Некрасов, адвокат, кандидат юридических наук

Дело в том, что это правила пожарной безопасности, которые у нас в России, как и правила дорожного движения, утверждаются постановлением правительства Российской Федерации. Это подзаконный акт, акт уполномоченного органа федеральной исполнительной власти.

Что касается закона о борьбе с табакокурением - это были меры, которые на уровне парламента обсуждались и были приняты для всей страны.

Вопрос вот в чем: почему МЧС так быстро рапортовало? Кто именно готовил, кто за это отвечал, какое профильное ведомство? Кто подготовил проект изменений? И почему МЧС так быстро ответило, что открытым огнем также является табакокурение? Курение на балконе? Само курение, а не прикуривание? Это вот вопросы к ученым, к физикам, является ли курение открытым горением. На мой взгляд, нет, не является, но я не физик, я юрист.

Про ответственность. В каком именно случае и при наличии каких доказательств компетентный уполномоченный орган будет принимать административные меры: составлять протокол, выносить постановление, привлекать к ответственности в виде штрафа? Как они будут это доказывать? Людям надо будет с ними спорить в судах и доказывать, в том числе с помощью познаний из курса школьной физики и привлекая учителей, что, возможно, курение не относится к открытому горению. А вот прикуривание - да. Но докажите, что мы прикуривали на балконе.