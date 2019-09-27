Соратника Навального осудили по "дадинской статье". Это второй приговор за год

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Октябрьский суд Архангельска приговорил координатора местного штаба Алексея Навального, экоактивиста Андрея Боровикова к 400 часам обязательных работа за неоднократные нарушения закона о митингах. Боровиков стал третьим осужденным по статье 212.1 УК РФ, известной как "дадинская".

Прямая трансляция из зала суда велась в "Инстаграме" архангельского штаба Навального. Боровиков и его сторонники встретили приговор с радостью - несмотря на то, что активиста признали виновным, ему, в отличие от других осужденных по "дадинской" статье, назначили наказание, не связанное с лишением свободы.

К тому же гособвинение просило назначить Боровикову три года принудительных работ.

"Как мы прекрасно понимаем, самый лучший бронежилет для тех, кто занимается общественной активностью, это - огласка. И у меня бронежилет оказался очень даже хороший", - заявил Боровиков после вынесения приговора.

Дело Боровикова

Уголовное дело против Боровикова было возбуждено в конце апреля 2019 года. Тогда активист собирался отправиться на вахту в эколагерь в архангельском поселке Шиес, но был задержан.

Статья 212.1 УК РФ, по которой предъявили обвинение Боровикову, применяется в том случае, если человек в течение полугода более двух раз привлекался по административным статьям о массовых мероприятиях.

Боровиков был оштрафован в сентябре 2018 года за участие в майской акции "Он нам не царь", получил два штрафа за акцию и шествие против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года, а затем суд оштрафовал его за участие в митинге против строительства мусорного полигона в Шиесе, прошедшем 7 апреля.

2 мая суд избрал в отношении Боровикова меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запретили покидать квартиру в ночное время и общаться с участниками митинга 7 апреля, в том числе с собственной супругой.

"Дадинская" статья

Статья о неоднократных нарушениях закона о митингах получила название "дадинская", поскольку первым осужденным по ней был активист Ильдар Дадин.

Его приговорили к трем годам колонии в 2015 году, однако в январе 2017 года Конституционный суд России потребовал пересмотреть приговор, а в феврале того же года Верховный суд России отменил его и Дадин вышел на свободу.

В постановлении Конституционного суда говорилось, что уголовная ответственность может применяться только в том случае, если действия митингующего повлекли за собой вред гражданам, общественной безопасности или другим ценностям.

"Разморозка" статьи

В течение двух лет после решения Конституционного суда дела по "дадинской" статье не заводились, однако в 2019 году она вновь начала применяться.

5 сентября 2019 года четыре года колонии общего режима по ней получил фигурант "московского дела" Константин Котов.

Расследование дела Котова прошло в рекордные сроки: 13 августа ему предъявили обвинение, а уже 15-го Следственный комитет России объявил об окончании следственных действий.

Дело Котова вызвало большой резонанс, сопоставимый с резонансом дела Павла Устинова. Защиту активиста в знак его поддержки начали вести 12 адвокатов.

14 октября Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор активисту Котову.

Сейчас под следствием по "дадинской" статье находится подмосковный активист Вячеслав Егоров, выступающий против ввоза мусора под Коломну.