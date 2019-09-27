Иран отпустил захваченный британский танкер, в его экипаже двое россиян

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Иран обвинил экипаж танкера в нарушении правил международного мореходства

Нефтяной танкер Stena Impero, задержанный властями Ирана в Ормузском проливе больше двух месяцев назад, вышел из иранского порта Бендер-Аббас в направлении Дубая.

Танкер, идущий под британским флагом, покинул порт в девять утра по местному времени. По данным сайта Marinetraffic.com, он направляется в сторону Аравийского полуострова.

На борту танкера остаются 16 членов экипажа, включая двоих российских моряков, подтвердили Би-би-си представители шведской компании Stena Bulk, владеющей танкером.

В заявлении компании говорится, что судно направляется в Дубай, где моряки пройдут медицинское обследование. Семьи моряков проинформированы, компания работает над организацией скорейшего их возвращения на родину, говорится в заявлении.

При этом дело, возбужденное в Иране по подозрению в нарушении танкером международного морского права, не закрыто, его по-прежнему рассматривает иранский суд, сообщает иранское агентство IRNA.

Нефтяной танкер, шедший под флагом Британии, был задержан иранскими Стражами исламской революции в Ормузском проливе 19 июля. Тегеран заявил, что задержал судно за нарушение международного морского права.

Двумя неделями раньше британские морпехи задержали танкер с иранской нефтью в Гибралтарском проливе.

Предположительно, танкер вез иранскую нефть на нефтеперерабатывающий завод Банияс в Сирии в обход международных санкций.

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Иран тогда заявил, что не оставит задержание танкера без последствий, однако связь этого инцидента с задержанием Stena Impero Тегеран отрицает.

Ранее в сентябре Тегеран отпустил семерых из 23 задержанных членов экипажа, они вылетели из Ирана пятого сентября. На борту остались 16 членов экипажа (13 граждан Индии, двое россиян и один филиппинец) которые и обеспечили его выход из порта.

В последние месяцы ситуация в Персидском заливе обострилась из-за задержаний и нападений на перевозящие нефть и топливо танкеры, шедшие под флагами западных стран.

По оценкам экспертов, на конец июля заблокированными в этом регионе оказались до восьми судов под британским флагом. Британским судам рекомендовали воздержаться от судоходства в этом районе.

Глава британского МИДа Джереми Хант в июле призвал создать европейскую миссию для защиты коммерческих судов в Ормузском проливе.