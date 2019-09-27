Документы "Штази" хотят передать в федеральный архив. Почему многие исследователи против?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Архивы "Штази" - миллионы личных дел, составленных спецслужбами на жителей ГДР

Немецкий парламент проголосовал за перенос секретных архивов министерства государственной безопасности ГДР, также известного как "Штази", в германский Федеральный архив. Исследователи выступают против.

Речь идет о миллионах дел, составленных спецслужбой на граждан ГДР в годы "холодной войны". С момента падения коммунистического режима в ГДР эти архивы были переданы особому ведомству в ФРГ, которое в 2021 году планируют расформировать.

Чиновники говорят, что после слияния архивов документы будет легче оцифровать, но некоторые исследователи критикует решение парламента - они считают, что передача личных дел в федеральный архив приведет к "замалчиванию истории".

"Штази" - сокращение от слова Staatssicherheit ("Госбезопасность"). Так неформально называлась тайная полиция ГДР, осведомителями которой, как выяснилось впоследствии, были сотни тысяч жителей Восточной Германии.

После падения ГДР в 1989 году офицеры "Штази" попытались уничтожить архивы - сначала при помощи шреддеров, а потом просто разрывая их руками.

Но полностью архивы уничтожить не удалось, этому помешали правозащитники. По всей стране началось создание гражданских комитетов, целью которых было не допустить уничтожения архивов. С начала декабря 1989 года тысячи жителей восточногерманских городов штурмовали управления "Штази".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Разорванные документы из архивов тайной полиции до сих пор хранятся в архивах

С тех пор ведомство, обслуживающие архивы, получило и удовлетворило десятки тысяч запросов на информацию из архивов. В 2018 году работники архива получили 42 тысячи таких запросов. В частности они интересовались, не было ли среди их близких знакомых и родственников доносчиков, и часто оказывалось, что таковые были.

Глава Федерального ведомства по изучению архивов "Штази", в прошлом - восточногерманский диссидент Роланд Ян говорит, что решение парламента позволит лучше сохранить архивы и оцифровать их. Сейчас оцифровано только два процента документов.

Ян пообещал, что личные дела останутся в открытом доступе для историков, журналистов и бывших граждан ГДР, которых преследовала тайная полиция.

Документы нужно "подготовить к будущему, когда мы сможем воспользоваться технологиями и экспертизой, которые есть в распоряжении федерального архива", - считает он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сегодня у многих немцев есть возможность проверить, не было ли в их кругу осведомителей "Штази"

"Мы хотим показать, что к тридцатилетнему юбилею [падения ГДР] у нас есть это символ мирной революции - доступ граждан к личным делам - и это то, что мы хотим сохранить навсегда", - сказал он в интервью с одной из немецких радиостанций.

Однако у решения нашлись и противники, которые считают, что после передачи в федеральный архив, доступ к документам "Штази" будет сложнее получить, и таким образом власти пытаются забыть о коммунистическом прошлом страны.

В одной из НКО, поддерживающих бывших жертв тайной полиции, заявили, что опасаются, что после переноса доступ к архивам станет более политизированным вопросом, а неудобная информация из архива, возможно, будет замалчиваться.

По мнению лидера партии Зеленых в европарламенте Вернера Шульца, это может привести к тому, что "история будет замалчиваться".

Историк Хубертус Кнабе также обращает внимание на то, что нынешнее управление архивов после 2021 года будет распущено.

"Сигнал. который посылают власти многочисленным жертвам тайной полиции в том, что они хотят подвести черту под коммунистическим прошлым", - говорит он.