Правообладатель иллюстрации University of Bern Image caption Найденная планета находится в 30 световых годах от Земли

Астрономы обнаружили необычную планету-гиганта, которая, если верить современным теориям формирования планет, не должна существовать.

Найденная планета находится в 30 световых годах от Земли и схожа с Юпитером, но при этом она вращается вокруг крошечного "красного карлика" - звезды самого распространенного типа в нашей Галактике.

Размер этой планеты относительно своей звезды очень велик - ранее предполагалось, что вокруг "красных карликов" могут вращаться только небольшие планеты.

Если масса Солнца в 1050 раз больше массы Юпитера, то эта планета, названная GJ 3512b, уступает в размерах своей звезде, карлику GJ 3512, всего в 270 раз.

Открытие сделано командой астрономов из разных стран, чье исследование опубликовал журнал Science.

Правообладатель иллюстрации Calar Alto Observatory Image caption Планету обнаружили с помощью данных от обсерватория Калар-Альто в Испании

"Раньше было распространено мнение, что такие планеты просто не существуют, - прокомментировал новость астроном Питер Уитли из британского университета Уорика, - Но мы не могли быть в этом уверены, потому что за крошечными звездами очень сложно наблюдать, они очень блеклые. При этом "карлики" намного чаще встречаются, чем большие звезды, подобные Солнцу".

В своих наблюдениях за "красным карликом" GJ 3512 ученые использовали телескопы из Испании и США.

Компьютерные модели

Астрономы создают компьютерные модели, чтобы проверить свои гипотезы формирования планет из газовых облаков, вращающихся вокруг молодых звезд. Эти модели показывают, что вокруг крошечных "красных карликов" класса М должны скапливаться небольшие планеты.

"Вокруг таких звезд должны быть планеты размера Земли", - говорит один из авторов исследования Кристоф Мордасини, профессор Берского университета в Швейцарии.

"Но GJ 3512b - планета-гигант, ее масса только в два раза меньше Юпитера, а значит, она, по крайней мере, на порядок тяжелее планет, которые должны быть у звезды-карлика в соответствии с теоретическими моделями", - сказал профессор Мордасини.

Правообладатель иллюстрации ESO / M Kornmesser/Nick Risinger

Исследования ставят под вопрос широко распространенную модель формирования планет, известную как аккреция.

"Обычно мы представляем себе, что планета-гигант начинает формироваться как ядро, вращающее в диске газа, окружающего молодую звезду. Потом оно быстро увеличивается в размерах, притягивая к себе частицы газа", - говорит профессор Уитли.

"Но авторы [нового исследования] настаивают, что в дисках вокруг маленьких звезд недостаточно материала, чтобы это произошло. Вместо этого, им кажется наиболее вероятным, что планета сформировалась внезапно, когда часть диска разрушилась", - добавил ученый.

"До настоящего времени единственными известными нам планетами, совместимыми с неустойчивыми дисками, были несколько молодых, горячих планет с очень большой массой, находившихся далеко от своих звезд", - сказал один из соавторов работы, опубликованной в журнале Science, Губерт Клар из Института астрономии Макса Планка.

"Но с GJ 3512b у нас есть удивительный пример планеты, которая могла появиться из неустойчивого диска вокруг звезды с очень маленькой массой. Это открытие говорит нам, что мы должны пересмотреть наши модели", - добавил ученый.