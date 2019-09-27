МВД России предлагает наказывать за оскорбление полицейских в интернете

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Министерство внутренних дел России подготовило поправки в закон "О полиции" с целью защитить стражей порядка от распространения клеветнической и порочащей их честь информации в интернете.

В пятницу на федеральном портале нормативных правовых актов появилась заявка на общественное обсуждение законопроекта, сам проект документа пока не опубликован.

В пояснительной записке к документу отмечается, что он разрабатывается в связи с необходимостью защиты чести и достоинства сотрудника полиции от "распространения в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер".

Каким именно образом предполагается защищать полицейских от клеветы в сети, не уточняется. При этом в пояснении к документу отмечается, что положения поправок будут применяться "путем индивидуализации механизма", уже предумотренного законом о блокировке постов, оскорбляющих представителей власти, и законом о штрафах за такие посты. Оба закона вступили в силу в марте этого года.

Окончательный текст законопроекта будет опубликован после общественных обсуждений и независимой антикоррупционной экспертизы.

Согласно пояснительной записке, поправки в закон "О полиции" должны вступить в силу в январе 2020 года.

18 марта президент Владимир Путин подписал закон о наказании за "явное неуважение к государству" в интернете. Согласно этому документу, Роскомнадзор предупреждает ресурс о нарушении и дает ему сутки на его устранение. За первое нарушение запретов предусмотрен штраф в размере от 30 до 300 тысяч рублей, а за повторное нарушение - административный арест на срок до 15 суток.

12 апреля Роскомнадзор впервые применил эту норму в отношении СМИ, заблокировав ярославское издание 76.ru.

Вскоре после этого Чудовский районный суд Новгородской области оштрафовал местного жителя на 30 тысяч рублей за то, что он разместил в сети "две записи с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющим государственную власть в РФ".