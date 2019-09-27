Адвокат: ФСБ отпустила ученого Виктора Кудрявцева

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS

ФСБ изменила меру пресечения и выпустила из СИЗО под подписку о невыезде 75-летнего ученого Вкитора Кудрявцева, которого обвиняют в государственной измене. По словам адвоката, ученого отпустили из-за состояния здоровья.

"После наших неоднократных ходатайств и жалоб, после того, как ЕСПЧ и комиссар Совета Европы по правам человека начали задавать правительству России неудобные вопросы, после того, как петиция об освобождении ученого набрала более 200 тысяч ваших голосов следователь принял решение об изменении нашему подзащитному 75-летнему Виктору Кудрявцеву меры пресечения с содержания под стражей - нет, не на домашний арест, а на подписку о невыезде!" - написал адвокат Иван Павлов в "Фейсбуке".

По его словам, Кудрявцева встретили родные, и они вместе отправились домой. За год, проведенный в СИЗО, состояние здоровья ученого сильно ухудшилось: "К счастью, теперь у него будет куда больше возможностей здоровье поправить, чего мы всей Командой 29 ему и желаем", - добавил Павлов.

История Кудрявцева

Кудрявцев - кандидат физических наук и научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), головной научной организации "Роскосмоса".

О его аресте по обвинению в госизмене стало известно 22 июля 2018 года. 75-летний ученый стал самым пожилым арестантом московского СИЗО "Лефортово".

В "Роскосмосе" сообщали, что в рамках дела о госизмене расследуются события 2013 года, не уточняя, какие именно.

Как писали СМИ, в ФСБ считают, что произошла утечка секретных данных в сфере гиперзвуковых технологий.

Адвокат Павлов сообщал, что в уголовном деле речь идет о передаче секретных данных в двух письмах по электронной почте в Фон Кармановский научный институт в Бельгии, с которым ЦНИИмаш работал в рамках программы FP7-SPACE.

По версии следствия, которую адвокат Павлов пересказал Интерфаксу, Кудрявцев получал от бельгийского института задания, якобы выходившие за рамки проекта, который он курировал, и направлял ему отчеты об исследованиях. Следствие считает, что эти данные могли быть использованы при создании нового оружия.

Кудрявцев вину не признает. По версии защиты, ученый уже более 20 лет не имел доступа к секретным сведениям, а отчеты по программе FP7-SPACE публиковались в открытом доступе.

В июле 2019 года правозащитная организация "Мемориал" признала Кудрявцева политзаключенным, заявила, что считает предъявленные ему обвинения необоснованными, и потребовала его освободить.

В 2016 году Кудрявцев был в числе ученых, подписавших письмо в поддержку другого сотрудника ЦНИИмаш, создателя космических аппаратов Владимира Лапыгина, который также был осужден за госизмену. Подробности его дела неизвестны.

В марте стало известно об ухудшении состояния Кудрявцева. Как сообщал член Московской Хельсинской группы и Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев, особое беспокойство вызывал диабет - с августа прошлого года назначенная ученому доза сахароснижающего препарата росла и достигла предела, после чего он перестал быть эффективен.