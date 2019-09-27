Человек-паук остается в киновселенной Marvel. Sony и Disney договорились

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Новость об уходе любимого супергероя из киновселенной Marvel вызвала гнев у многих преданных поклонников

Один из самых знаменитых героев комиксов - Человек-паук - останется в киновселенной Marvel. Компаниям Disney и Sony Pictures удалось договориться о правах на его использование в фильмах франшизы.

Об этом стало известно из пресс-релиза Sony, в котором говорится, что третья часть "Человека-паука" с Томом Холландом выйдет на экраны 16 июля 2021 года. Ранее сообщалось, что Disney и Sony Pictures не могли прийти к консенсусу о разделении доходов, из-за чего "Человек-паук" покинет киновселенную Marvel.

Правами на киногероя владеет Sony. Она отдала их в аренду для фильмов Marvel, которая принадлежит Disney. В результате Sony получала доходы с выручки в кинокассах, а Disney - с сувениров и игрушек. Как сообщалось, в какой-то момент такое положение перестало устраивать Disney, и компания захотела пересмотреть соглашение.

Президент Marvel Studios Кевин Файги заявил, что он в восторге.

"Потрясающе, что путешествие Спайди [Человека-паука] в киновселенной Марвел продолжится. Все мы в Marvel Studios очень рады, что сможем продолжать работу над ним. Человек-паук - знаковая фигура. Это герой, история которого затрагивает все поколения и зрительские аудитории по всему миру", - говорится в его пресс-релизе.

При этом Файги напомнил, что Sony создает и свою собственную киновселенную, выстроенную как раз вокруг Человека-паука. "Так случилось, что он единственный наделенный суперсилой герой, оказавшийся в разных киновселенных. Так что, пока Sony продолжает разрабатывать собственную Спайди-вселенную, будущее может преподнести неожиданные сюрпризы", - отметил он.

Том Холланд, игравший Человека-паука в пяти фильмах, очевидно, комментируя новость, выложил в своем аккаунте в "Инстаграме" отрывок из фильма "Волк с Уолл-стрит", в котором герой Леонардо ди Каприо кричит "Я не ухожу!"

Информация о противоречиях между компаниями появилась в августе. Как сообщали СМИ, Disney хотела получать половину кассовой выручки с фильмов о Человеке-пауке при условии, что обе компании будут оплачивать половину расходов на производство картин. Но это не устраивало Sony. Новость о возможном уходе любимого супергероя из киновселенной Marvel вызвала гнев у многих преданных поклонников.

Подробности новых условий пока не разглашаются. Как сообщает CNBC, Sony отказалась комментировать соглашение, но заявила: "Мы прекрасно сотрудничали последние четыре года, и наше совместное желание продолжать совместную работу было соизмеримо с пожеланиями многих фанатов [Человека-паука]. Мы рады, что можем идти вперед вместе".

Фильм "Мстители: Финал", объединивший Человека-паука, Тора, Халка и других супергероев Marvel, стал самым кассовым в истории мирового кинематографа, сместив с первого места "Аватара".