В Нигерии из "дома пыток" освободили 500 человек. Самым младшим - пять лет
В Нигерии полиция освободила почти 500 мужчин и мальчиков из дома, где, как сообщается, они подвергались сексуальным надругательствам и пыткам, сообщили власти.
Возраст самых маленьких - пять лет. Все находившиеся в доме, предположительно, мусульманской школе, были закованы в цепи, сообщила полиция.
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Глава полиции города Кадуна Али Джанга рассказал Би-би-си, что силы правопорядка нагрянули в дом после того, как получили наводку.
Он назвал увиденное "домом пыток" и местом современного рабства.
Были арестованы восемь человек, почти все они - преподаватели школы. Глава полиции сообщил, что некоторые освобожденные выглядели обессиленными из-за недоедания, а у некоторых были следы побоев.
Находившиеся в заточении рассказали, что их пытали, принуждали к сексу, их мало кормили и не давали уйти - в некоторых случаях по нескольку лет.
"Я здесь провел семь месяцев с цепями на ногах, - рассказал Белл Хамза нигерийским СМИ. - Они же называли себя мусульманским центром, но, если попытаешься оттуда сбежать, тебя накажут. Они за это связывали людей и подвешивали к потолку".
Некоторые дети рассказали полиции, что туда их привели родственники, полагая, что там они будут изучать Коран.
Два мальчика рассказали полиции, что родители отправили их на учебу из Буркина-Фасо. По мнению правоохранителей, большинство освобожденных - из северной части Нигерии.
Мусульманские школы пользуются большой популярностью в регионе, но уже давно появляются сообщения о злоупотреблениях в некоторых из них, например, что детям приходится просить милостыню на улицах.
Отец одного из мальчиков сообщил Рейтеру, что даже представить не мог, что дети окажутся в таких нечеловеческих условиях.
Вызволенных разместили во временном лагере, откуда их будут забирать родственники. Глава Кадуны Хафсат Мухаммад Баба сообщил Би-би-си, что всем мужчинам и мальчикам будет оказываться медицинская помощь.